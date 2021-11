México.- El comediante Tony Balardi fue el onceavo eliminado de la competencia gastronómica de MasterChef Celebrity. Cada vez son menos las celebridades dentro de la cocina más famosa de todo México y está a punto de despedirse de Azteca hasta su próxima temporada.

Durante una entrevista con Debate, Balardi compartió cómo fue su experiencia en el popular programa, los aprendizajes, errores y convivencia con sus compañeros, así como los proyectos que tiene a futuro y su faceta de galán que dejó a todos muy sorprendidos.

¿Cómo fue su experiencia en MasterChef Celebrity?

"Fue maravillosa, aprendí muchas cosas, mi experiencia es divina, así como tocar el cielo porque aprendí en cuanto a cocina e hice muchos amigos nuevos", reveló el querido comediante.

Tony Balardi se despide de la cocina de MasterChef Celebrity y cuenta su experiencia en el programa

"Me siento muy contento que me hayan eliminado porque estaba contra Mauricio Islas y él cocina maravillosamente, mucho más que yo. Hubiera sido injusto que hubiera salido él", contó Tony sobre su salida de MasterChef Celebrity enfrentándose a Islas y David Salomón.

Para Tony Balardi, el mejor aprendizaje tras la competencia es saber controlar los impulsos, esto ya que hubo momentos en los que mostró una cara que muy pocos conocían, el Tony enojado, que dejó a todos impactados, pero él, preocupado por esto, pidió disculpas al público y a los presentes en el programa.

"Cuando vi eso en televisión, me vi enojado, dije: 'que horrible soy, que barbaridad'. Yo nunca me había visto enojado, nunca me habían grabado, le pedí disculpas a medio mundo, les hablé a mis hijos, les pedí disculpas, porque nunca me habían visto enojado", compartió en entrevista.

Por otro lado, uno de los momentos favoritos durante su estancia en el programa gastronómico fue cuando besó a Alicia Machado, bromeó, pues fue un momento del que todos han estado hablando y él quedó impactado, ya que no fueron una o dos veces, fueron tres, que describe como "tocar el cielo".

Aunque fue uno de los mejores cocineros de la competencia y tuvo algunos de los platillos más destacados, el comediante revela que su gusto por la cocina creció en MasterChef Celebrity, aventurándose y buscando llegar lejos, tal y como lo logró.

¿Cómo se mantiene Tony Balardi tan optimista?

"Mientras tengas vida sé feliz y no le tengas miedo a la muerte porque desde que naciste te está esperando cerca, medio o lejos. Sé feliz, goza cada instante de tu vida, no te estés preocupando con tonterías", explica.

Nuevos proyectos de Tony Balardi

En entrevista, Tony comenta que a partir del 25 de noviembre en Obregón saldrá de gira al lado de su hijo Archie Balardi que se llamará "Los Balardi", siguiendo con espectáculos alrededor de todo México. Asimismo, también tiene proyectos en televisión en puerta.

La competencia en MasterChef Celebrity cada vez está más reñida, ya que se acerca la gran final y los chefs se ponen más estrictos para saber quiénes se ponen en mandil negro y se van a reto de eliminación, buscando al mejor cocinero entre las celebridades invitadas.

