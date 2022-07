Tony Dalton: la historia de "Lalo Salamanca", el mejor villano del actor mexicano

Durante su carrera actoral, se le han cerrado varias puertas, pues lucía demasiado estadounidense para un personaje latino, y muy mexicano para interpretar a un extranjero. En una entrevista, contó que durante cinco años realizó 300 castings y no consiguió ningún papel . El destino lo llevaría a Lalo Salamanca, con el cual se consagró como actor.

Lalo Salamanca apareció por primera vez en julio del 2018 , en el capítulo "Coushatta" de la cuarta temporada de "Better Call Saul" . En una entrevista, Peter Gould resaltó que Tony Dalton tenía "el encanto, la alegría y la amenaza" necesarios para el personaje, así como "todo el encanto de una estrella de cine de los años 40".

En la historia de "Better Call Saul", Lalo Salamanca, integrante del cártel de Don Eladio, es uno de los muchos sobrinos del narcotraficante Héctor Salamanca .

Fue en una de las temporadas de "Breaking Bad", cuando Bob Odenkirk (personaje del actor Saul Goodman), anunció la llegada de Lalo Salamanca . En una de las escenas, el abogado, encapuchado y amarrado, pregunta a sus captores si los había enviado Lalo para acabar con él. Esa simple mención daba paso al spin-off "Better Call Saul", donde el personaje de Tony Dalton se convirtió en uno de los favoritos, a pesar de no haber estado desde la primera temporada.

Lalo Salamanca es el personaje que consagró la carrera del actor mexicano-estadounidense Tony Dalton . Este villano apareció en la cuarta temporada "Better Call Saul" , una p recuela y spin-off de "Breaking Bad" , creada y producida por Vince Gilligan y Peter Gould. Al conquistar a la audiencia, la producción tuvo que reescribir la historia para dar el protagonismo que dicho villano merecía.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

