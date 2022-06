Tony García dejando huella sin pisar a nadie; Christian Nodal ayudó a decir: "a esto me quiero dedicar"

Desde siempre, Tony García ha sabido que su destino está en la música. Hoy, más que nunca, tiene muy claro que esto es lo que quiere hacer. El joven cantante, originario de Guamúchil, Sinaloa, está dejando huella, sin pisar a nadie.

"Dejar huella significa como dejar ese granito de arena en lo que respecta a la industria de la música", comentó Tony García, en una muy agradable charla con Debate. A base de mucho trabajo, disciplina y constancia, busca dejar su sello personal, su estilo.

En sí, lo que eres tú, lo que representas, que la gente te reconozca por el talento, por lo que haces, sin pisar a nadie, de eso se trata, hacerlo por tus méritos y sin menospreciar el talento de otras personas.

En redes sociales, Jorge Antonio García, de 19 años de edad, muchas personas comenzaron a seguirlo por su voz y por su manera de tocar la docerola, coloquialmente conocido como requinto. Con este instrumento, muy usado en el Regional Mexicano, se ha estado especializando desde hace más de 10 años.

"En parte, todo lo que llevo de trayectoria, ha sido muy apoyado por lo que hago con el requinto, porque de alguna forma, las personas al escucharlo dicen: 'este es el requinto que toca Tony García', es lo que yo he dejado, mi estilo, el estilo de la forma de tocar, porque es una forma que se le llama alternado, que es hacer cosas muy rápidas y en los mismos tiempos que otra gente lo hace un poco más campirano, más sencillo, me considero parte de esa ola de todos los guitarristas que revolucionaron el género".

Tony García junto a su fiel e inseparable compañera. Foto: Matía Rodríguez / Debate

Cuando comenzó su proyecto musical con la compañía Stamp Music, se plantearon que no era conveniente iniciar con canciones inéditas, ya que no era conocido. Ante esto, optaron por lanzar covers.

"No le vimos mucho sentido en el momento, porque lo que queríamos era que primero la gente escuchara mi voz y que la empezara a adoptar, que empezaran a asimilar los sonidos que yo traía, entonces, decidimos ir aventando covers que la gente ya conocía".

Poco a poco, Tony García empezó a tener presencia en el Regional Mexicano, dando a conocer temas inéditos. En plataformas digitales de música, puedes encontrar todos los lanzamientos que ha realizado, entre estos, sus EPs "Corridos a mi estilo" volumen 1 y 2.

En el volumen uno, fueron incluidos seis corridos que, en su momento, fueron los que más sonaron. El éxito que tuvo este EP, significó para que joven guamuchilense, más trabajo, presentaciones, relaciones, etc. Tony y su equipo de trabajo, se percataron que las personas aceptaban muy bien los corridos con su voz y aunque era más de interpretar canciones románticas, decidió ser leal a esa conocida frase, al público lo que pida.

"A la gente le gustaron los corridos, pues le tenemos que dar corridos, le tenemos que dar el material que ellos pidan, siempre sacando lo mío, pero no dejando los corridos, porque si la gente si es lo que pide, lo que apoya, uno le tiene que dar todo eso".

El volumen dos, contiene los corridos que están sonando ahorita, con un estilo más ranchero, "esperemos que tenga un buen resultado, sabemos que lo va a tener y sabemos que va a ser un cambio en el rumbo que llevamos".



La etapa de darse a conocer con covers ha tenido muy buenos frutos, ahora, llegó el momento de una nueva etapa en su carrera musical, darse a conocer con sus propias canciones.

"La gente si ve algo en mí, si ve algo diferente que yo puedo hacer, cada vez se está uniendo más gente, cada vez nos están apoyando más, dijimos: 'hay que hacer una pausa y ahora si vamos a plantearnos bien que va a pasar, qué rumbo va a tener, en presentaciones nunca debemos dejar los covers, pero si, ahora nos vamos a enfocarnos en material totalmente inédito, que cuando ustedes lo escuchen, el intérprete original es Tony García y nadie la va a cantar como él".

Estará dando a conocer temas tanto de su autoría, como de varios buenos amigos, "que ya venga esta nueva etapa, esta manera de reconocerme con nuevo material, que nadie más ha escuchado y que le tenemos fe, sinceramente vienen temas muy buenos, tengo poquito componiendo, creo en mí y creo en lo que podemos hacer".

¡La tercera fue la vencida! Tony García logró cantar con Christian Nodal

Es bien sabido que los sueños no se cumplen por sí solos. No hay que quedarse de brazos cruzados al tener una oportunidad única e irrepetible. El ser tercos tiene buenos resultados, tal y como lo comprobó Tony García, al lograr cantar junto a Christian Nodal, ante miles de personas en la Plaza de Toros Monumental de Morelia, Michoacán.

Tony García asistió a este show del cantante y compositor como un fan, sin saber que por unos minutos, dicho show se convertiría en un concierto de Tony García. En enero pasado cumplió 19 años de edad y como regalo, su tío Carlos Alberto le compró un boleto para el concierto de Christian Nodal en Morelia, Michoacán, el cual en un principio estaba programado para el 4 de febrero, pero fue pospuesto por la situación de la pandemia, siendo reprogramado para el 3 de junio.

Tony asistió al concierto con unos familiares y en una parte del show, cuando Christian Nodal interpretó "Los besos que te di", se le puso que quería cantar este tema con él, sintió esa sensación de que debía hacerlo y comenzó a analizar sus posibilidades al estar en un área vip.

En un primer intento, obtuvo la ayuda de una mujer que conoció en el lugar y que le regaló unas flores a Christian. Trataron de llamar su atención, pero nada. En un segundo intento, se fue fila por fila, pidiendo permiso a las personas para lograr llegar hasta enfrente, diciéndoles que quería cantar con Nodal. Muchos no lo permitieron, hasta que una señora en una esquina, frente al escenario, lo llamó al verlo. "Muchacho, yo quiero que te subas ahí, vente", le dijo.

Estando en este sitio, Tony trató de nueva cuenta, llamar la atención de Christian, sentía que el cantante lo miraba, pero sin resultado alguno. Al querer rendirse, un grupo de personas lo animaron y entre todos lo aluzaron con sus celulares y le gritaban a Christian, señalándole que el joven sinaloense quería cantar con él.

En ese momento Christian Nodal estaba cantando "Nace un borracho" y de un momento a otro, le dice a Tony García que subiera al escenario. Todas las personas que lo ayudaron estaban muy emocionadas. Al saltar la valla se lesionó el pie izquierdo y unas personas de seguridad se fueron contra él, pero cuando vieron que Christian lo estaba llamando, lo ayudaron a subir.

Era el momento, había que aprovecharlo al máximo. Tony García y Christian Nodal cantaron "Nace un borracho".

Hasta la fecha, es un momento inolvidable, que yo pienso que toda la vida lo voy a recordar, se sintió muy chingón que la gente, al terminarla, pidiera otra.

Tony le pidió al cantautor interpretar "Los besos que te di", a lo que él accedió, cediéndole el escenario al sinaloense, mientras se tomaba unas fotografías con sus fans. Al estar en el escenario, acompañado de los músicos de Christian Nodal, hizo gala de sus dotes artísticos, siendo ovacionado por todos los presentes.

"No me ganaron los nervios, me sentí plantado, dije: 'esto es lo que quiero, esto es lo que quiero vivir', pienso que fue una forma de sentir de verdad, que se siente estar ahí, cantar frente al público, que te coreen, hasta yo ya me sentía como un artista grande".

En su momento, Jorge Antonio era una persona muy tímida y en este momento de su vida, es cuando está dándose a conocer como intérprete con pasos firmes, dejando una huella imborrable.

"Siento que vamos a pasos que muchas veces son cortos, muchas veces medianos, pero han sido firmes y este sí que ha sido un paso agigantado (el cantar con Christian Nodal), fue un rollo de que me anime, el rollo de animarme fue una meta que yo tenía personal, el estar ahí también fue un sueño, yo desde hace mucho quería experimentar estar delante de cierta cantidad de gente, pase de estar ante 200, 500 a estar...".

En lo personal, esto representó un sueño más cumplido, tomándolo como referencia de que si puede hacer las cosas, "que estoy hecho para hacer eso y más y que realmente esto es lo que quiero, estar ahí me sirvió para decir: 'a esto me quiero dedicar'".

Recuerda que desde siempre la música ha estado en él. Recuerda la primera guitarra que tuvo, un regalo de su abuelo y un tío, quienes le aconsejaron tomar clases de música, sus clases con el profesor Cesáreo, donde estuvo un año aprendiendo lo básico y posteriormente a requintear.

En su infancia participó en un concurso organizado por la estación de radio local en Guamúchil, Sinaloa; supo que había algo en el que lograba conectar con el público. "Hasta la fecha sigo aprendiendo, nunca se deja de aprender, la música es infinita".

Grandes cosas vienen para Tony García. Foto: Matía Rodríguez / Debate

Tiene más de un año con Stam Music y se han planteado su visión al futuro, que quieren lograr y hasta dónde quieren llegar. "De lleno en la música, también estoy estudiando, yo siempre he dicho, mientras pueda seguir estudiando, voy a seguir estudiando, no voy a dejar de prepararme".

Él es Tony García, nacido en una tierra que ha sido un semillero de talentos. Un joven en verdad que tiene muchas herramientas para lograr ser uno de los grandes del Regional Mexicano.

Tiene claro que lo tiene y en un futuro no muy lejano, él será quien ofrezca un concierto en la Plaza de Toros Monumental de Morelia, Michoacán y otros importantes escenarios. Su terquedad, como la que mostró en aquel show de Christian Nodal, será muy útil.

Él es Tony García, quien ha comenzado a dejar huella... sin pisar a nadie.