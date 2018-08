Tony Garza da vida apersonajes inolvidables

Inició su trayectoria actoral desde que tenía 11 años; sin embargo, desde los 4 ya soñaba y se apasionaba con el baile, el canto y la actuación. Su pasión lo llevó a prepararse para darle vida a personajes que han trascendido en la sociedad y en la televisión. Estudió 2 veces la ca rrera de actuación en México y también toma clases en Estados Unidos en escuelas como Stella Adler Academy, una de las mejores escuelas de actuación en el mundo, ubicada en Hollywood. A los largo de su experiencia como actor, Tony Garza ha trabajado incansablemente para proyectar la verdad escénica en cada uno de los personajes que ha interpretado.

Trayectoria

El actor se dio a conocer por su participación en High School Musical, producción de TV Azteca. Para el 2007 participo en la serie Milagros de Navidad a lado de Carmen Aub y L a m b d a García. T a m b i é n participó en el más r e c i e n t e video de Ninel Conde: Me complace informarte. Ha hecho teatro en Los Ángeles, entre otras p a r t i c i p a - ciones. Pero uno de sus mayores retos y un papel muy importante llegaría para Tony, pues se trataba de su primer antagónico, personificando a Trino Marín, exesposo de Jenni Rivera, el cual era un abusador de su familia, en la serie Mariposa de barrio, producción de Telemundo.

Para el actor, interpretar a Trino fue una experiencia que le dejó un gran aprendizaje y se sorprendió de la respuesta del público. “Ese personaje que tengo como Trino me fascina, que la gente lo ha tomado justo como es, como verdadero, como villano, y entonces, mientras la gente lo tome y lo perciba así yo soy el más feliz de la vida. Fue una experiencia muy importante, porque siempre he hecho personajes buenos y este fue mi primer antagónico, con esa oportunidad que la familia Rivera me dio y yo encantado”, expuso. Respecto a qué fue lo más difícil de darle vida a Trino, Tony Garza mencionó: “Las violaciones a las niñas. En mi vida real soy una persona cristiana, trato de ayudar a la gente, pero este tipo era todo lo contrario, era una persona que abusaba física y sexualmente de su mujer, de muchas mujeres; tenía unas ideas muy distintas a las que yo tengo; entonces tenía el gran reto en mis manos de no juzgarlo sino interpretar su vida como era, un ser humano toma malas decisiones, y sin duda alguna ese fue un gran reto para mí”. Pese a que en la serie Tony logró ser un gran villano, en su vida diaria trabaja para ayudar a víctimas que se encuentran en situaciones de violencia, y tienen una fundación llamada Ya no calles, con la que brinda apoyo a las mujeres que lo necesitan, debido a que él creció en una familia en donde su abuela era violentada, eso fue su primer impulso a crear ese movimiento con el objetivo de frenar la violencia contra la mujer. Garza considera que con el personaje de Trino logra dar un mensaje de lo que no se debe hacer. “Siendo mi personaje abusador, puedo crear conciencia de lo que no hay que hacer. Creo que un mal ejemplo, siempre también es un gran ejemplo de lo que no hay que hacer, porque te enseña lo que no hay que repetir, pero también el ejemplo de Jenni porque demuestra que siempre hay una salida, hay una persona que te puede tender la mano, alguna institución, o alguien que te pueda ayudar a salir adelante”, explica el actor.

El actor habla sobre sus nuevos proyectos

Próximos proyectos

Después de tomarse unas vacaciones por el continente asiático, Tony Garza regresa a Los Ángeles a filmar una serie nueva que se llama El ángel de la muerte, en donde interpretará un antagónico. “Interpretaré un villano maravilloso, es un sanguinario brutal, y también quiero tomar ese gran reto para decirle a la gente otra vez que tome conciencia y que peleemos en contra de la violencia”,

finaliza Garza.