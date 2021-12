"Toqué los restos de mi mamá", Maribel Guardia viajó a Costa Rica para exhumar sus huesos

Hace unos días la cantante Maribel Guardia de 62 años de edad, viajó a su natal Costa Rica para reunirse con muchos de sus familiares con motivo de la Navidad. Asimismo, otro de los motivos de su viaje fue llevar a cabo la exhumación de los restos de su mamá biológica, quien se llamaba Rita.

A su regresó a nuestro país, en un encuentro con varios medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la también actriz de cine, teatro y televisión, contó que tuvieron que trasladar los restos de su madre y de su abuela a otra tumba, ya se había vencido el contrato que tenían en el cementerio donde había sido sepultada.

Nos reunimos todos a contar historias de mi mamá y de la abuela, porque eran todos los huesos, los cambiamos de tumba.

Maribel Guardia contó que el lugar donde estaban los restos de su progenitora cumplió 100 años, por lo cual, de no haber sido exhumados, personal del panteón los hubiera sacado y tirado a la basura, "conseguí un abogado y ya los rescaté".

Asimismo manifestó que no tenían idea que a los 100 años, se vencía el contrato de la tumba donde primero fue sepultada su abuela y posteriormente su mamá. Luego de vencerse dicho convenio, los encargados del cementerio ya habían vendido la tumba, por lo cual, la familia de Maribel debió sacar los resto a la brevedad posible.

Tras la exhumación, la esposa del abogado Marco Chacón no dudo en tocar los huesos de la mujer quien le dio la vida, ante la sorpresa de sus seres queridos.

"Toqué los restos de mi mamá, yo ya me sentía muy mexicana que quería sacarlos y me dicen mis hermanos: 'no', y les digo: '¡ay!, ¡cómo son!, yo en México eso ya lo veo muy natural', como ya lo he visto, quería tocar los restos de mi mamá, pero los demás estaban muy asustados".

Cuando tenía nueve años de edad, Maribel Guardia quedó huérfana al morir su mamá, la señora Rita, el 4 de junio de 1968. Su papá nunca se hizo cargo de ella, por lo que al morir su progenitora, quedó al cuidado de su hermana mayor Vilma Chacón, quien se convirtió en su segunda mamá.

"Su nobleza, su gracia, su alegría, su bondad, solo nueve años la tuve, pero fue como un ángel que pasó por mi vida y por la de muchos. La recuerdo siempre cantando y regalando dinerito a todos los que consideraba más pobre que ella. Te amo Rita ❤️ gracias por darme la vida", expresó anteriormente la artista en sus redes sociales.