Totalmente diferente, así lucía Consuelo Duval a los 18

La hemos visto en telenovelas como: Libre para amarte, Hasta que el dinero nos separe, Serafín, El privilegio de amar, La usurpadora, Sin ti, Salud, dinero y amor, Te sigo amando, Confidente de secundaria, Alondra, Los parientes pobres, Clarisa, Las secretas intenciones, Muchachitas, Yo compro esa mujer, entre otras.

Con Gloria Trevi en Libre para amarte. Foto: Instagram

Pero lo que ha llevado a la fama a Consuelo Duval han sido sus programas de comedia en los que ha participado como La hora pico, con sus personajes de Nacaranda Estefanía Cacho Partida, Damela Micha, La Hora de América, Sisi Risco o como olvidar a la Federica Peluche en La familia P. Luche.

Interpretando a Nacaranda. Foto: Televisa

Los que si es un hecho es que en su carrera ha hecho de todo y hoy la podemos ver en Netas Divinas, programa que hace unas semanas grabó en Culiacán, donde mostraron los lugares turísticos que tiene la capital sinaloense.

Elenco de Netas Divinas en Culiacán. Foto: El Debate

Ante todo el trabajo que hace, la comediante se da un tiempo para estar con sus fans, si no es en personal por medio de redes sociales, y hablando de redes sociales, hace unos días compartió con sus seguidores una fotografía que los dejó con la boca abierta.



"En Miami a los 18 años!! hace namás 30 #tbt", escribió junto a la foto.

La foto ha logrado más de 18 likes y un sinfín de comentarios, aquí algunos.

"Siempre guapa, muchas bendiciones Consuelo"

"Todavía no tenias cuerpo de Federica PLuche jijiji saludos"

"Cuantas tallas menos, @consueloduval ? Y no me refiero a la cintura"

"A la madre nadas 30 años asu y tu sigues igual de guapa"

"Tabas chidota manta... jeje saludos"

"@consueloduval eres extraordinaria persona, actriz, conductora, comediante. Vaya que talento. Digna de admirarse."

¿ANDA DE NOVIA?

Hace unos días, el programa Ventaneando fue el encargado de preguntarle a la "Nacaranda".

El galán que le robó el corazón a Duval es Jesús Ortiz de Pinedo, hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, a quien la dirige en la obra "Hijas de su Madre".

Gracias por la entrevista y el debate de "la quesadilla con queso" a @ConsueloDuval y Jesús Ortiz de Pinedo Jajaja pic.twitter.com/TdzIJb9zPs — Gaby Tamez (@TamezGaby) 1 de septiembre de 2017

"Sí estoy... es que yo les había dicho que nunca me iba a enamorar. Pero bueno, llevo seis años sola, y llegó una persona que me hizo latir el corazón diferente y está padre. Nos caíamos muy bien y estamos empezando una amistad muy linda y a mí me late el corazón, no sé si a él, a mí sí", comentó.

Consuelo reveló también como es la relación del productor con sus hijos a lo que ella comentó: