Tour por el departamento que habita Carlos Bonavides en CDMX tras caer en pobreza

Carlos Bonavides, actor que saltó a la fama a nivel nacional por su papel como el multimillonario "Huicho Domínguez", en la telenovela "El Premio Mayor", ha confesado estar atravesando una complicada situación económica. Fruto de las dificultades que enfrenta, ha tenido que renunciar a sus lujosas residencias y mudarse a un departamento que renta en la CDMX.

El carismático comediante ha solicitado ayuda incluso al presidente AMLO. Bonavides le ha pedido al titular de poder ejecutivo que haga memoria y recuerde el apoyo que brindó al tabasqueño durante la campaña rumbo a las elecciones federales de 2018.

Una de sus peticiones ha sido la encarcelación del cirujano Porfirio Castillo, a quien acusa de haber realizado un procedimiento incorrecto a su esposa. De igual manera, ha expresado públicamente que ha solicitado la aprehensión de los abogados que, de acuerdo a su versión, lo estafaron.

“Todos los 26 años de Huicho Domínguez los gasté, no tengo dinero, no tengo casa, rento un departamento, entonces yo le hablo al presidente para que llame a la justicia y detengan a este criminal que me ha hecho gastar tanto dinero, y que siempre se ha huido de la ley”, dijo recientemente Bonavides en entrevista.

A pesar del duro momento por el que pasa, el consolidado actor muestra en redes sociales una actitud positiva y se divierte grabando videos para Tik Tok en los que recorre su actual residencia en compañía de su esposa y su hijo, quien, al parecer, desea seguir los pasos de su padre en la actuación.

Cocina

La cocina del departamento es semiabierta y de espacio reducido. Según se aprecia en sus videos, cuenta con una alacena color gris y electrodomésticos de acero inoxidable.

Cocina de Carlos Bonavides @carlitosbonavides

Comedor

El comedor es el área que con más frecuencia aparece entre el contenido que comparte en redes sociales, se trata de una mesa rectangular con ocho sillas blancas. Se ve también un mueble de tono blanco para colocar diversos objetos decorativos y un cuadro.

Comedor de Carlos Bonavides @carlitosbonavides

Recámara principal

El cuarto del "Huicho Domínguez" está conformado por una cama, dos mesas de noche laterales de color nbnlanco y un sofá gris. La habitación está decorada por un cuadro donde aparece él representado.

Cuarto Bonavides @carlitosbonavides

Bar

Al lado del comedor, Carlos posee un pequeño bar compuesto por un mueble blanco a modo donde resguarda sus más preciadas botellas.

El bar de Carlos Bonavides @carlitosbonavides

Sala de televisión

En la sala Bonavides tiene colocados tres sillones frente al televisor que rodean una mesa central de tono blanco para colocar refrigerios.

Te recomendamos leer:

Al igual que desde el comedor, la sala tiene una privilegiada vista de la Ciudad de México.