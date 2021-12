"Tóxico es tóxico": el nuevo mensaje de Chiquis Rivera a su familia

México. "Tóxico es tóxico", es el nuevo mensaje que a través de sus redes sociales Chiquis Rivera parece que manda a los integrantes de su familia, esto tras una nueva situación de la que mucho están hablando ahora.

Y es que Rosie Rivera, tía de Chiquis Rivera, compartió un video en el que cuenta que acudió a un restaurante y alguien, al percatarse que era ella, expresó: "Se parece a la Rosie, nada más que es Rosie es ratera."

Entonces Rosie manifiesta que está triste porque siente que perdió a sus sobrinos, los hijos de su hermana Jenni Rivera, pero también tristemente a otros integrantes de la familia. “Gracias por los que sí creen en mí“, dice Rosie en llanto.

Inmediatamente Chiquis contesta en Instagram acerca de esta situación y estos son algunos de los comentarios que hace:

“Que se les quite el hábito de decirle a las personas: "bueno, pero es tu mamá", "sigue siento su papá", "es que es tu hermano, es tu sangre", "TOXICO es TOXICO, no importa si es tu FAMILIA o no. Tienes permitido y estás en tu derecho de alejarte de las personas que constantemente te lastiman.”

Chiquis Rivera y su fallecida mamá, la cantante Jenni Rivera. Foto de Instagram

Y no conforme con eso, Chiquis, quien promociona actualmente el tema Mi problema, éxito de Marisela de los años ochenta, añade:

“La lealtad es un gran rasgo que hay que tener, pero la lealtad TÓXICA es una historia completamente diferente. Conoce la diferencia, incluso cuando se trata de ‘familia’”.

Al momento nadie de los Rivera han hecho público si tienen algún nuevo problema, pero en redes sociales hay quienes suponen que seguramente se trata de un posible "desfalco" y esto toma fuerza cada vez más.

Desde que murió Jenni Rivera, en diciembre de 2012, sus hijos Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny viven en "problemas" alrededor de su relación con sus tíos los hermanos Juan, Rosie y Lupillo.

Rosie se hizo cargo de las empresas de su hermana Jenni, pero al parecer los hijos de Jenni no están satisfechos con el manejo que su tía ha dado al dinero que dejó su señora madre.

Meses atrás Johnny López, hijo menor de Jenni Rivera, en entrevista para el programa El Gordo y la flaca dijo que él solicitó una auditoria a Jenni Rivera Enterprises para conocer su estado financiero y el manejo del dinero que estuvo bajo el mando de su tía Rosie Rivera.

Leer más: Mira cómo lucía Galilea Montijo a sus 20 años de edad, cuando ganó Chica Tv

Tras esta situación, Jacquie Rivera se quedó a cargo de los negocios de Jenni y es la nueva albacea, lo que ha ocasionado también una serie de "dimes y diretes" entre la familia y a su vez es la nueva intermediaria en el pleito que tienen sus hermanos con sus tíos Juan y Rosie.