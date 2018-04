¡Al infinito y más allá!, en 2019 llegará Toy Story 4

Disney Pixar compartió en sus redes sociales que la fecha de lanzamiento de Toy Story 4 será el próximo 21 de junio de 2019 y dio a conocer que la trama no dará continuidad a la historia que todo el mundo conoce.

La cuarta entrega de la saga Toy Story contará la historia de nuevos personajes, dejando de lado a Woody, Buzz Lightyear y sus amigos.

En esta nueva entrega el amor y la comedia romántica será la protagonista. Jim Norris, presidente de Pixar comentó a Variety:

Yo creo que esta película no es parte de la trilogía. Es una historia aparte, no es una continuación de Toy Story 3. Será una historia de amor, una comedia romántica. No se centrará en la interacción entre niños y juguetes.

En un principio se planteó que la película contaría la historia de amor entre Woody y Bo Peep, la pastorcita de las primeras películas, pero los guionistas Rashida Jones, de ‘Parks and Recreations’ y Will McCormack abandonaron el proyecto, por lo que no se sabe si esa ‘pareja’ seguirá siendo la protagonista de la cinta o más bien se presentará otra relación con personajes juveniles, a tono con el nuevo género de Toy Story.