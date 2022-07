Trabajador de “La ley y el orden” muere tras recibir disparos en lugar de filmación

Los Ángeles. Un hombre de 31 años que formaba parte del equipo de trabajo de la serie “La ley y el orden: Crimen organizado” perdió la vida donde se filmaba el show de NBC ubicado en Brooklyn, Estados Unidos.

De acuerdo con los reportes de la policía de Nueva York, USA, el trabajador que era personal de seguridad a cargo del estacionamiento donde recibió varios impactos de bala este martes 19 de julio.

De la misma manera, ha trascendido que el hombre estaba sentado en un automóvil en North Henry Street alrededor de las 5:15 de la mañana, momento en que abrieron la puerta del auto y le dispararon en cara y cuello.

Por otra parte, se informó que durante el momento del ataque no se encontraba en el lugar ningún miembro del equipo de producción del proyecto, y tampoco se ha confirmado si el atacante conocía al empleado.

Según el medio Just Jared, la identidad del fallecido no ha sido revelada, y a pesar de que hubo una persecución para detener al responsable, éste logró escapar, por lo que no se han realizado arrestos en este momento.

Debido a que el hombre mal herido murió al llegar al hospital. La cadena NBC emitió un comunicado a través de un portavoz al medio Deadline repudiando el hecho.

“Nos entristece y conmociona la noticia de que uno de los miembros de nuestro equipo ha sido víctima de un crimen esta mañana, muriendo en consecuencia. Estamos colaborando con las fuerzas del orden locales mientras siguen investigando. Nuestros corazones están con la familia y amigos y les pedimos que respeten su privacidad durante un tiempo”.

A su vez, uno de los compañeros de la persona que perdió la vida narró al periódico The New York Post que antes de la detonación no hubo algún ruido que alertara sobre la tragedia que iba a acontecer.

“No escuché una discusión ni nada. Estaba tranquilo... Fue solo un pop, y él (el atacante) corrió hacia la avenida Nassau. Solo escuché un golpe, pero no sé cuántos disparos fueron (…) Ni siquiera sé quién haría esto o por qué”, dijo el colega del fallecido.