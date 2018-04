Tracy Morgan recibe su estrella entre olor de orina y marihuana

Entre risas, bromas y “olor a marihuana”, el comediante estadounidense Tracy Morgan develo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un reconocimiento anhelado por muchos, conseguido por pocos.

Tracy Morgan aseguró que al recibir su estrella en el Paseo de la Fama, los recuerdos de su infancia vinieron a su memoria.

El comediante Tracy Morgan comentó:

Cuando era niño, creciendo en 'the projects' de Brooklyn (complejos sociales de vivienda) nunca soñé en tener una estrella en el Paseo de la fama, pero aquí estoy.

El homenajeado estuvo acompañado por su esposa Megan Morgan y su hija Maven.

De igual forma, lo acompañaron el ganador del Óscar Jordan Peele y del comediante Martin Lawrence, con quien comenzó su carrera en televisión.

Asimismo, en su discurso previo a develar su estrella, Tracy Morgan manifestó:

Les digo, me siento bastante cómodo entre el olor a marihuana y orina rancia es como si estuviera en 'the projects'. Y me sentiría definitivamente en casa si alguien hiciera un grafiti sobre la estrella.