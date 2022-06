"¡Trae un cuchillo el morro, quítaselo!", amenazan a Los Dos Carnales en pleno concierto (VIDEO)

Cabe mencionar que Los Dos Carnales se encuentran de gira por México y Estados Unidos; entre sus más recientes lanzamientos musicales, está el tema "No estaré aquí".

Afortunadamente, el individuo que amenazó a Los Dos Carnales fue sacado del lugar y nadie resultó lesionado . Hasta el momento, los líderes de la agrupación musical no han comentado nada sobre este tenso momento ocurrido en su show en Chicago, Illinois.

En el video que se viralizó, se ve cuando este sujeto se hace de palabras con las personas que estaban frente al escenario . Ante el lento actuar del personal de seguridad, Imanol Quezada externó que si era necesario, él se bajaba del escenario para controlar la situación , "seguridad o me bajo yo a quitárselo".

¡Trae un cuchillo el morro, quítaselo! Trae una navaja el vato, lo está amenazando, agárralo, agárralo, a ver la seguridad, abusados con el cuchillo, no hay seguridad o qué rollo.

Asimismo, alertó a sus fans que estaban en las primeras filas, para que tuvieran cuidado y no salieran lastimados. El cantante originario de San Pedro de las Colonias, estado de Coahuila, México, dijo preocupado mientras el concierto continuaba:

