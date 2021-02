Tragedia familiar de Fátima Molina: Su papá mató a su mamá y luego se suicidó

México. La actriz Fátima Molina, originaria de Ensenada, Baja California, México, y protagonista junto con Gabriel Soto de la telenovela ¿Te acuerdas de mi?, que se transmite actualmente por canal 2 de Televisa, vivió una tragedia familiar de la que no habla en las entrevistas que le hacen.

En 2019 Fátima Molina enfrentó una tragedia. Lamentablemente su papá mató a su mamá y luego él se suicidó. El hecho se dio a conocer en distintos portales de noticias y programas de espectáculos en su momento, sin embargo Fátima jamás ha querido tocar el tema.

Fátima Molina. Foto de Instagram

Fátima, de 34 años de edad, en los últimos días ha sido bastante criticada por su aspecto físico y un poco también por su trabajo en la telenovela ¿Te acuerdas de mi?, producción de Carmen Armendáriz, y entre las cosas que han dicho de ella sobresale que no era la actriz indicada para dicho protagónico, puesto que nadie la conoce.

La actriz debutó en el mundo del entretenimiento en 2008 al formar parte del reality show La Academia, en Televisión Azteca, pero no llegó a la ronda final, sin embargo así empezó a dar sus primeros pasos en el mundo del espectáculo y luego consiguió formar parte de melodramas como Señorita Pólvora, El Dandy y El Vato, luego en películas como Sueño en otro idioma.

Desafortunadamente vivió una doble tragedia familiar, ya que su papá le quitó la vida a su mamá y luego él la suya, esto ocurrió en noviembre de 2019 en Jalisco. Trascendió que su padre raptó, torturó y mató a su madre y después tomó raticida y de esa manera acabó con su vida para no enfrentar la justicia.

Según la información difundida por los medios de comunicación, el hombre llamó a su hija para confesarle su crimen, después se encadenó e ingirió raticida. Oficiales de la Policía de Guadalajara acudieron a una bodega de fertilizantes y allí encontraron al hombre y a la mujer, de unos 61 y 50 años respectivamente, encadenados de los pies.

Fátima Molina. Foto de Instagram

En la escena del crimen los oficiales encontraron manchas de sangre y arrastre, así como un envase con una sustancia tóxica. Después de llamar a su hija, el sujeto habría ingerido raticida para morir. Las investigaciones en aquel momento también revelaron que el hombre era el dueño de la bodega. Los motivos del crimen que cometió el hombre nadie los supo.

Y de lo anterior, Fátima jamás ha emitido alguna declaración a medios de comunicación y solo se limita a hablar sobre su carrera artística, de hecho se ha dicho que cuando la van a entrevistar, gente de su equipo de prensa pide que no se toque el tema por respeto.

La productora Carmen Armendáriz estuvo en el programa de radio Todo para la Mujer con Maxine Woodside y cuando esta la cuestionó acerca de la tragedia de Fátima antes señalada, Armendáriz dijo: “Fue una cosa muy terrible. El otro día platicando yo con ella, nos abrazamos, bueno no nos abrazamos porque no se puede (por la sana distancia), pero sí lloramos juntas”, narró.

Fátima Ileana Molina Vargas es el nombre completo de la actriz y también es cantante y es mayormente reconocida por su personaje de Lidya Corona en la telenovela La Doña de Telemundo, transmitida durante 2016 y donde compartió actuación con Rebecca Jones, Danna Paola, David Chocaro y Aracely Arámbula, entre otros actores.

A Fátima también se le ha visto en la telenovela Tres milagros y en la película mexicana Sueño en otro idioma, y gracias al trabajo que desempeñó en este último proyecto fue reconocida con un Premio Ariel a la mejor coactuación femenina. Según informe en su biografía, vivió muchos años en Guadalajara, Jalisco, estudió Artes Escénicas y comenzó a figurar como actriz en teatro en obras como Rent y Chicago.

Y respecto a su trabajo reciente en ¿Te acuerdas de mi?, este ha recibido críticas buenas y malas en redes sociales. Hay personas que aseguran que no les gusta su actuación, otras que sí, incluso que se trata de una actriz natural y diferente, pero también hay quienes hacen ver que físicamente no se mira bien.

En el programa Todo para la Mujer con Maxine Woodside refirieron días atrás que dicha telenovela inicialmente promediaba entre 2 millones 900 mil y 3 millones de espectadores, pero de pronto su audiencia bajó hasta 2 millones 200 mil personas.

Y según un focus group, este arrojó como resultado que supuestamente a la gente no le gusta el aspecto físico de Fátima y tampoco verla al lado de Gabriel Soto, quien es su pareja sentimental en la trama, esto lo dijo el periodista Marco Antonio Silva, mientras que Maxine Woodside mencionó que Fátima no es mala actriz, sino que al lado de Gabriel y ante los ojos del auditorio no han hecho la famosa "química.

