¡Tragedias antes de su éxito en TikTok! Dani Valle y las tres dolorosas muertes que sufrió en un mes

El creador de contenidos Dani Valle, quien ha logrado gran éxito con sus videos en TikTok e Instagram, estuvo en "Pinky promise", el show de la cantante Karla Díaz (integrante del grupo JNS), el cual se transmite en su canal de YouTube, donde compartió cómo fue que llegó al mundo de las redes sociales, logrando convertirse en uno de los influencers más conocidos en México.

El tiktoker mexicano abrió su corazón y contó que antes de dedicarse a la creación de contenidos, enfrentó una dolorosa etapa en su vida ante la muerte de tres familiares en menos de un mes.

En una dinámica de preguntas y respuestas, se le preguntó a Dani Valle (famoso por sus videos sobre los "godínez"), cuál había sido el momento más difícil de su vida. Mencionó que el 2020 fue un año que le dio una tremenda sacudida.

Definitivamente yo siento que del 2020 al 2021, hay un Dani totalmente diferente.

Todo comenzó en mayo de 2020, momento cuando la humanidad lidiaba con el confinamiento ante la pandemia del Covid-19. Su papá falleció a causa del cáncer que padecía, "fue el primer madrazo", expresó.

Una semana después murió su abuela materna, quien tenía ya varios años con problemas de salud; el funeral se llevó a cabo en el estado de Michoacán, México, de donde era originaria la señora. Antes de su deceso fue sospechosa de Covid; el influencer recordó que en ese momento se desconocía muchas cosas sobre la enfermedad y había mucha incertidumbre, "todos super asustados".

Como su abuela fue un caso de sospecha les permitieron hacer un velorio, sin embargo, después de esto les confirmaron que la señora si se había contagiado del virus SARS-CoV-2. Unos días después, pierde la vida una de sus tías.

"Una de sus tías, que estaba cuidándola se contagia de Covid y a la semana fallece mi tía, la mamá del primo con el que tengo más confianza. Fallece y fue un putazo como 'es neta', ni siquiera había procesado lo de mi papá, después mi abuelita, después mi tía".

Como si esto no fuera suficiente, Dani Valle tuvo que enfrentar una fuerte traición de una ex pareja. En ese momento estaba en una relación amorosa y creyó que eso sería de gran apoyo ante todo lo que había ocurrido: "al mes y medio me ponen el cuerno".

Dani Valle se sinceró: "fueron todas esas cosas, yo honestamente, yo me siento como muy fuerte emocionalmente, yo he trabajado mucho en mi inteligencia emocional, soy super guerrero, pero, si fue un momento que no, dije 'neta no puedo'".

Los meses siguientes estuvo trabajando en sí mismo y logró conocerse mucho mejor: "yo sabía que era temporal, sabía que estaba viviendo eso, pero yo decía 'voy a estar bien'". Tras lo vivido en el 2020, a principios del 2021 el destino lo llevó al mundo de las redes sociales. De todo aquello, pudo sacar lo mejor y lograr reinventarse como persona.