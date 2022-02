¡Trágico final como su padre! El día que murió Adán Sánchez, hijo de Chalino Sánchez, rey del corrido

Posteriormente, las autoridades policiacas informaron que tras los peritajes, no se encontraron indicios de manipulación que provocaran el incidente.

Adán Sánchez sufrió graves heridas en la cabeza y perdió la vida en el lugar. Sus acompañantes solo tuvieron algunas lesiones. Al morir en el mismo estado mexicano que su progenitor, surgieron especulaciones de que el percance en realidad, no habría sido un accidente.

Unos días antes de su fallecimiento, había dado un exitoso concierto en el Kodak Theatre, ubicado en Hollywood (famoso barrio de Los Ángeles, California), convirtiéndose en el primer cantante de Regional Mexicano , en tener un sold out en este emblemático lugar, además de haber sido el artista más joven en lograrlo.

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

