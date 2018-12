Netflix da avance de "Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco"

Netflix lanzó el primer tráiler de "Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco", serie animada que se estrenará en 2019. El avance presentado en la feria Comic-Con que se realiza en Sao Paulo, Brasil, relata las aventuras protagonizadas por la nueva generación de jóvenes guerreros que juraron lealtad eterna a la reencarnación de la diosa Atenea; luchan contra los dioses del Olimpo para salvar a la humanidad.

Poster oficial de "Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco". Foto: Netflix

En la Comic-Con que se realiza en Brasil, la plataforma Netflix también anunció al elenco que le dará vida a las voces de los personajes en "Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco":

Darío Bernal como "Seiya".

Ricardo Mendoza como "Shiryu".

Alfonso Herrera como "Hyoga".

Marcos Patiño como "Ikki".

María Fernanda Morales como "Saori".

Maru Guerra como "Marin".

Isabel Martiñon como "Shun".

"Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco" sigue las aventuras modernas de los jóvenes guerreros conocidos como "Caballeros", que protegen bajo juramento a la reencarnada diosa griega Atenea. Cada Caballero utiliza una poderosa armadura basada en su constelación del zodiaco distinta, y se les llama Caballeros del Zodiaco.

Ellos ayudan a Atenea en su batalla contra los poderosos dioses del Olimpo que están empeñados en destruir a la humanidad.

Por otra parte, en el panel de Netflix de la Comic-Con de Sao Paulo también participó el actor y productor Andy Serkis, quien habló sobre su debut como director en "Mowgli: relatos del libro de la selva", así como Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman y David Castañeda quienes junto con los creadores, Gerard Way y Gabriel Bá, presentaron en total 10 minutos de la serie de acción basada en la novela gráfica ganadora al Premio Eisner, "The Umbrella Academy".

Esta historia se desarrolla en 1989, cuando cuarenta y tres niños nacieron inexplicablemente de mujeres sin ningún tipo de conexión entre sí que el día anterior no presentaban signos de embarazo. Siete de ellos fueron adoptados por sir Reginald Hargreeves, un empresario industrial multimillonario que luego decidió fundar The Umbrella Academy y prepararlos para que salven el mundo.

"The Umbrella Academy" está basada en las novelas gráficas y cómics ganadores del premio Eisner creados y escritos por Gerard Way (My Chemical Romance), ilustrados por Gabriel Bá y publicados por la editorial Dark Horse Comics.