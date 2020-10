Tráiler de Selena: la serie, desde su infancia hasta su amor prohibido

El 4 de diciembre en la plataforma de streaming Netflix se estrenará la tan esperada serie "Selena", basada en la vida de la inmortal e icónica reina del tex-mex Selena Quintanilla. Cabe mencionar que esta serie es la única autorizada por la familia Quintanilla, a diferencia de la serie "El secreto de Selena", una versión no autorizada de la periodista María Celeste Arrarás.

"Selena: la serie" es protagonizada por la actriz Christian Serratos, quien interpretará a la fallecida cantante. Esta mañana Netflix lanzó el primer tráiler de lo que será la primera temporada (con 10 capítulos de una hora de duración cada uno). En este adelanto que ofreció "el tío Netflix", podemos ver parte de la infania de Selena Quintanilla, cómo comenzó el nacimiento de la reina del tex-mex, algunos problemas familiares, su amor prohibido con Chris Pérez y más.

Sinopsis de "Selena: la serie"

Antes de convertirse en la reina de la música tex-mex, Selena Quintanilla era una joven de Texas con grandes sueños y una voz impresionante. "Selena: la serie" explora la transición a la madurez de esta intérprete sin igual: desde sus inicios cantando en pequeños eventos con su familia, hasta su transformación en la artista femenina latina más exitosa de todos los tiempos, así como los años de esfuerzo y sacrificios que los Quintanilla tuvieron que pasar, antes de que el meteórico ascenso a la fama de Selena se hiciera realidad.

"Selena: la serie" además de Christian Serratos, también es protagonizada por Gabriel Chavarria, Ricardo Chavira, Noemí Gonzalez y Seidy López, quienes interpretan a A.B. Quintanilla, Abraham, Suzette y Marcella Quintanilla, respectivamente.

La otra serie de Selena Quintanilla que causó gran controversia

En 2018 la periodista María Celeste Arrarás (quien hace unos meses salió del programa "Al rojo vivo" de Telemundo), causó la molestia e indignación de la famila Quintanilla, por la serie "El secreto de Selena", basada en el libro del mismo nombre que escribió hace varios años. Abraham Quintanilla, padre de la fallecida cantante, publicó anteriormente en las redes sociales de su compañía Q Productions, un comunicado de prensa que tituló "Reabriendo las heridas", donde expresa su sentir ante dicha serie.

Las últimas semanas mi familia y yo hemos vivido una verdadera tortura, evitando los medios e ignorando la falta de respeto y el descaro de María Celeste Arrarás, una falsa periodista, que se burla y, como poseída, baila sobre la tumba de mi amada hija, Selena, con su falso 'documental' que llama ella una verdadera historia.

"Definitivamente no es una verdadera historia, pues está basada en falsedades que, aunque son escandalosas y venden, también lastiman y ensucian el nombre de una persona inocente que ya no se puede defender. El objetivo principal de María Celeste es el de hacer dinero y colgarse de la fama de Selena, no de esclarecer ningún misterio, pues la corte estudió todas las circunstancias cuidadosamente y llegó a una decisión contundente y clara".

Asimismo Abraham Quintanilla expresó: "la verdadera historia es que desde la muerte de mi amada hija Selena mi familia y yo hemos dedicado cada segundo a proteger, elevar, y honrar su corta vida. No hay día en que mi esposa Marcella y yo no derramemos una lágrima, pues el dolor de perder a Selena es un dolor constante y la sentimos en cada detalle, en cada momento, pues el dolor es de por sí muy grande".

"El secreto de Selena" sigue la historia detrás del asesinato de Selena Quintanilla. Tanto en su libro como en la serie, María Celeste Arrarás explica la relación que había entre la cantante y su asesina Yolanda Saldívar. La serie estuvo protagonizada por la actriz mexicana Maya Zapata, quien en una entrevista con Debate, comentó al respecto: "eso era lo interesante, contar esas cosas que normalmente no se cuentan".

Una de las razones por las que acepté este reto fue que no hablaba sobre la historia de Selena, porque eso ya se había contado, sino que habla de cómo estas dos mujeres, Yolanda y Selena, construyen esta relación que termina en el asesinato de una de ellas. ¿Cómo una amiga termina matando a otra? ¿Cómo sucede eso?

"La serie está basada en las investigaciones que hizo María Celeste Arrarás a partir del asesinato y a partir de haber estado en el juicio tan controversial de Yolanda, eso absolutamente cambiaba la perspectiva desde donde se iba a contar esta historia, eso la hacía aún más interesante", señaló Maya Zapata en aquella charla con Debate.