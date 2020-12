Estados Unidos.- Los fanáticos del actor y bailarín, Tom Holland, y el videojuego "Uncharted" se han mostrado de lo más emocionados tras el anuncio de que el británico será uno de los presentadores de The Game Awards 2020, premios que se llevarán a cabo este mes de diciembre y donde se esperan gratas sorpresas, entre estas podría figurar el lanzamiento del primer adelanto de la película basada en el videojuego.

Tras varios años de espera y no conseguir realizar su primer filme, este año se logró concretar contratos y grabar la película basada en el videojuego "Uncharted", donde Holland será el protagonista y dará vida a Nathan Drake, mientras que Mark Wahlberg será su mentor Victor "Sully" Sullivan.

De momento se sabe que el rodaje ya ha terminado, logrando grabar en distintas ubicaciones europeas, donde figuraron las cosas españolas en Jávea, aunque de momento la película está en edición y está prevista a estrenarse para el 16 de julio de 2021. Por otro lado, el británico ha seguido con "Spider-Man 3", uno de sus proyectos más importantes de la mano con Sony y Marvel Studios.

Tráiler de "Uncharted", película de Tom Holland, podría lanzarse en The Game Awards. Foto: Instagram

Por este motivo, los fanáticos de Tom Holland y "Uncharted", han sospechado que será durante la ceremonia virtual de The Game Awards en donde se presentará al primer adelanto oficial de esta película, aunque no se ha anunciado nada al respecto, podría una sorpresa formar parte de la aparición del actor, actor de doblaje y bailarín profesional.

Para los que no se han enterado, la séptima entrega de The Game Awards 2020, donde se honra a lo mejor de los videojuegos durante este catastrófico año afectado por el Coronavirus (Covid-19), se celebrará el próximo 10 de diciembre y será presentada por el actor británico Tom Holland.

Tristemente, los fanáticos de los videojuegos serán quienes no podrán acudir al evento como en años anteriores debido a que la contingencia no permite un gran número en audiencias, pero sin duda no deberán perderse por nada del mundo este magno evento en línea, ya que además de premiar a lo mejor de lo mejor, también habrá gratas sorpresas y será Holland quien podría compartir algún adelanto de su nueva película.

"Uncharted" está prevista para estrenarse el 16 de julio de 2021. Foto: Twitter

Aunque de momento no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrirá durante la noche de la premiación, muchos esperan que se revele algún nuevo detalle de esta película para la cual Holland fue tomado en cuenta y seguramente dará lo mejor de sí mismo, tal y como lo ha hecho durante distintos filmes en los que lo hemos visto participar, siendo sus actuaciones dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, algunas de sus actuaciones más destacadas.

La película está basada en el videojuego creado por Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment, cuya primera edición salió a la venta en noviembre de 2007 y desde aquel momento ha logrado gran éxito en el mundo de los videojuegos.

En este filme, previsto a estrenarse el 16 de julio de 2021 con importantes nombres de Hollywood en su reparto como Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas. Y como ya se mencionó estará basada en la serie de videojuegos con el mismo nombre, será dirigida por Ruben Fleischer y con guion de Art MarcumHolland y Matt Holloway.

Aunque la producción de esta película ha sufrido de algunos contratiempos debido a la actual pandemia por Covid-19, ya ha terminado su rodaje por completo, por lo que se ha comenzado a hablar sobre la liberación de su primer tráiler oficial, lo que no sonaría tan descabellado, ya que PlayStation podría aprovechar la presencia de en el evento para liberar el primer adelanto.