Tráiler de la película No time to die

Metro-Goldwyn-Mayer Studios lanzó este miércoles el tráiler final "No time to die", la última entrega de la saga de James Bond protagonizada por el actor británico Daniel Craig.

En "No time to die", James Bond aparecerá disfrutando de una vida tranquila en Jamaica, sin embargo, su amigo Felix Leiter lo devuelve a la acción con la misión de rescatar a un científico que fue secuestrado y cuya importancia será más grande de lo que 007 imaginaba.

Junto a Daniel Craig en el rol principal, la película número 25 de James Bond contará con las actuaciones de Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Jeffrey Wright, Rami Malek, Lashana Lynch y Ana de Armas.

"No time to die" será la cuarta y última película en la que Daniel Craig dará vida al icónico espía James Bond. En su momento el rodaje de la película fue paralizado cuando el actor sufrió una dura lesión en el tobillo. "Ya he terminado con el personaje", manifestó el actor durante una entrevista con The Late Night with Stephen Colbert.

Fue en "Casino Royale" en 2006, cuando Daniel Craig se puso el traje del Agente 007; desde entonces ha protagonizado "Quantum of Solace", "Skyfall" y "Spectre".