La ex Miss Colombia Daniella Álvarez pasea en bicicleta tras amputación de su pierna

Bogotá, Colombia.- La ex Miss Colombia 2011, Daniella Álvarez, sorprendió este jueves a sus seguidores de las redes sociales con un emotivo video que muestra su primera vez paseando en una bicicleta, luego de que en junio de este año médicos le amputaron la mitad de la pierna izquierda debido a una isquemia.

"Dios me demuestra que no hay imposibles cuando hay ganas y voluntad!!", escribió la modelo en su cuenta de Instagram, junto al video donde aparece acompañada de su hermano, Ricki Alvarez, quien la ayudo a montarse en la bicicleta y la sostuvo al principio del recorrido.

Añadió que "Eso sumado al amor de la familia que especialmente en momentos difíciles nos ayudan, nos motivan y nos impulsan para salir adelante", y recordó que "Hace muchos años mi Papá me dio este empujoncito para aprender a montar bicicleta y hoy me lo da mi hermano Ricky. Gracias Dios, nada me hace falta gracias a tu amor incondicional. TE AMO".

El video en un día ha sido reproducido 3,273,718 de veces, y ya tiene más de 40 mil comentarios, en los que sus seguidores alientan a Álvares.

"Woaoooooo y yo ni sé montar bicicleta y me da miedo caerme. Mañana mismo salgo a comprarme una y vencer mi miedo", dice el comentario de un usuario, mientras que otro señaló que "Ya pronto podrás bailar Dani!".

Con una actitud positiva la modelo, que representó a su país en el Miss Universo 2012, ha mantenido a sus seguidores al tanto de los grandes pasos que logra dar tras su operación. Otro de ellos lo reportó el 10 de octubre cuando nadó en el mar.

En esa ocasión escribió feliz: "Y después de todo lo duro y lo difícil que ha sido mi proceso, que linda recompensa es volver a sentir el agua del mar! Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes. Y otra vez lo compruebo: NADA ES IMPOSIBLE. Aquí estoy con mi prima hermana del alma, quien en mis días más duros me prometió que juntas volveríamos al mar... Aquí estamos y yo demasiado feliz. Orieta Payares te amo gracias Dios".