Sebastián Rulli se defiende tras polémico video

El día de ayer el actor Sebastián Rulli presumió un video en la red social de Instagram un par de zapatos de la marca Tailor Made de la diseñadora Adriana Soto, pero no fueron los zapatos lo que causo la furia de cientos de sus seguidores, sino el material del que estaba elaborado el elegante zapato ya que el mismo actor menciono que era de piel de cocodrilo a lo que sus seguidores se fueron en contra de él ya que es una especie en peligro de extinción en su video presumió lo siguiente.

Let me adjust my crown and get my day started. #ForGentlemenOnly #handcrafted #tailormade #shoes #fashion #shoestagram #zapatosalamedida #hechoenmexico Una publicación compartida por Adriana Soto (@adrianasoto1) el 26 de Ago de 2017 a la(s) 7:34 PDT



"Como ven que llego a la casa y vino Adriana a traerme los zapatos Taylor Made que tanto esperaba, maravilloso talento mire esto, miren que maravilla me hizo unos zapatos especialmente a la medida, de cocodrilo miren el nombre que bonito estoy feliz!" expreso el actor con el siguiente mensaje "Y la mejor sorpresa!! ¡Gracias Adriana soto por los zapatos tan esperados y tan cómodos! ¡Eres una Genial! ¡Estoy feliz!"

Y la mejor sorpresa!! Gracias @adrianasoto1 por los zapatos tan esperados y tan cómodos!! Eres una Geniaaaaa!! Estoy feliz!���� #Tailormade #Zapatosalamedida #madetomeasure Una publicación compartida por Sebastian Rulli (@sebastianrulli) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 8:43 PDT





"No creí que fueras tan poco ecológico no maten animales para traerlos en sus zapatos el mundo ya no está la esas banalidades"



"¿De cocodrilo? No estás viendo o que no estas consienten de que por hacer esos zapatos mataron a un cocodrilo!!! Un animal q no puede defenderse, q estas contribuyendo a la caza de estos hermosos ejemplares! ¡Qué mal estas!"



"Me imagino que todos los que están atacando se indignan igual por las vacas, gallinas y cerdos porque si no sólo es pura doble moral"

Hay días que nos toca esperar a que el set este listo!! Hoy es uno de ellos!! Que tengan un excelente día. Besos y bendiciones #GrabandoAndo #papaatodamadre @papaatmof Una publicación compartida por Sebastian Rulli (@sebastianrulli) el 6 de Sep de 2017 a la(s) 9:15 PDT





A raíz de dicha publicación y a los ataques que sufrió el actor en su cuenta oficial aclaro rápidamente que los zapatos eran imitación y afirmando que es 100 por ciento carnívoro y lo seguirá siendo.





"Aclarando: a raíz de los comentarios que recibí ayer en relación a los zapatos, quiero aclarar que son "imitación" cocodrilo. Fue mi error no especificarlo, pero también les comento que soy carnívoro y lo seguiré siendo. No estoy en contra de nadie que decida un estilo de vida diferente. Pero no me siento criminal por eso. La piel de animales es utilizada generalmente una vez que su carne fue procesada para alimentarnos, de criaderos o granjas certificadas. La mayoría de los zapatos se hacen con piel vacuna. Esta se puede tratar y darle la apariencia que se desee. Lo importante de estos zapatos es que son hechos en México, artesanalmente, a la medida y personalizados. Nuevamente gracias Adriana Soto y te felicito y admiro muchísimo por el excelente trabajo qué haces.! ¡Besos a todos y que tengan muy buen día! Los amos."

Waiting for... @papaatmof #MauricioLopezGarza #Papaatodamadre #Próximamente Una publicación compartida por Sebastian Rulli (@sebastianrulli) el 4 de Sep de 2017 a la(s) 2:25 PDT



Tras dar su explicación los fans de Rulli expresaron que no tenía por qué excusarse ante dicha polémica, mensajes como eres genial, y eres un gran actor fueron los más destacados después de que el actor dio la cara ante la situación.



PROYECTOS

Actualmente Sebastian Rulli participara en la telenovela "Papá a toda Madre" junto a la actriz Maite Perroni, el personaje que interpretara Rulli será un hombre que tiene todo a su alcance pero de la noche a la mañana se tendrá que hacer cargo de la empresa familiar, a la vida del actor llegara una pequeña niña que cambiara su vida.

Con información Instagram

