Tras boda de ensueño con Son Ye Jin, Hyun Bin protagoniza "Confidential Assignment 2: International"

El actor surcoreano Hyun Bin, tras haber tenido una boda de ensueño con la actriz Son Ye Jin (con quien protagonizó la película "La negociación" y el drama "Crash landing on you"), regresa a la acción, al formar parte del elenco estelar de la película "Confidential Assignment 2: International". Este largometraje, dirigido por el cineasta Lee Suk-hoon, es una secuela de la película "Confidential Assignment", estrenada hace cinco años.

Hyun Bin interpreta a Im Cheol-ryung, un oficial de un equipo de investigación especial en Corea del Norte. En la primera parte, "Confidential Assignment", la historia trató sobre investigación trilateral especial de las dos Coreas y los Estados Unidos, para arrestar a un criminal peligroso.

En una conferencia de prensa llevada a cabo en Seúl, Corea del Sur, Hyun Bin, de 39 años de edad, manifestó que cuando aceptó volver a retomar su personaje de Im Cheol-ryung, pensó que debía interpretarlo como lo hizo la primera vez, sin embargo, así como él, su personaje también había cambiado.

"Primero pensé que estaría bien interpretar al personaje en 'Confidential Assignment 2', de la misma manera que lo hice hace cinco años, pero estaba equivocado. Ha pasado el tiempo y Cheol-ryung también ha cambiado durante el período".

El actor originario del Distrito de Songpa, en Seúl, señaló que para esta secuela, que se estrena a principios del próximo mes de septiembre, Cheol-ryung "se vuelve más brillante y tiene más humor que antes". Anteriormente, estaba "hirviendo" con el deseo de venganza después de perder a su esposa. "Y traté de mejorar las acrobacias de Cheol-ryung a mayor escala".

"Confidential Assignment 2: International", marca el esperado regreso de Hyun Bin a la actuación, luego de su sorpresivo compromiso y boda con Son Ye Jin, así como del anuncio de su primer embarazo.

Durante la conferencia de prensa, el actor agradeció a la audiencia y los medios de comunicación, por las felicitaciones por su boda, así como por sus buenos deseos ante la llegada de su primer hijo. Cuando los periodistas le preguntaron por su vida de casado, Hyun Bin expresó:

La vida no ha cambiado, lo que espero con ansias y lo que me preocupa en este momento, es cómo los proyectos (que he estoy haciendo) reciben el amor de la audiencia, he trabajado duro y espero que el público lo disfrute".