Tras caso Shakira, captan a novia de Piqué con exclusivo vestido de 800 dólares

México. Clara Chía Marti, la supuesta nueva pareja del futbolista Piqué, es criticada en redes sociales por el vestido que lució en un evento al que acudió con él.

Se trataría de un diseño exclusivo con valor de unos 800 dólares, se comparte en varios portales de noticias, y es que muchos de los comentarios de internautas expresan que parece "atuendo para la playa".

Clara Chía Marti se dejó ver públicamente junto al futbolista a pocas semanas del anuncio de la separación del futbolista con la cantante Shakira y ahora está en los ojos del munto.

Geard Piqué y Clara Chía acudieron a la boda de Albert Pedret y Anna Tormo, amigos del primero, y fueron captados por la revista ¡Hola! en la boda de la parea citada.

Imagen Captura pantalla Twitter

A Clara Chía no le favorecen los comentarios, pues le hacen ver que no supo elegir el atuendo adecuado para una ceremonia importante y el vestido que llevó no les gustó.

En el programa peruano América Hoy señalan que el vestido que portó Clara Chía cuesta alrededor de 800 dólares, sin embargo en medios españoles resaltan que se trata de un diseño "único" de la firma italiana de alta costura Missoni.

Clara Chía Marti es originaria de Barcelona, España, tiene 23 años de edad, es estudiante de Relaciones Públicas y es la supuesta nueva pareja de Gerard Piqué.