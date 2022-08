Tras confesar que no encuentra pareja, Cristian Castro revela que quiere volver a vivir con su mamá, Verónica Castro

México.- Actualmente, Verónica Castro, una de las más queridas actrices de la televisión mexicana, se mantiene alejada de los reflectores, poniendo en pausa su carrera y viviendo con un perfil bajo, pues, según su hermano José Alberto "El Güero" Castro, ha tenido diversos problemas de salud luego de aquella caída que sufrió desde un elefante en Big Brother en 2005.

Ante la situación, su hijo, el también actor Cristian Castro, se alarmó y externó su preocupación por la salud de su madre, pues teme por su salud mental y desea que regrese a la actuación, petición que le ha hecho en distintas ocasiones.

Según confesó el cantante de 47 años, últimamente vive preocupado por La Vero y esto lo ha llevado a tomar la decisión de querer vivir con ella, pues teme que el tiempo pase demasiado rápido y no pueda convivir con su madre lo suficiente debido a su apretada agenda de trabajo.

"La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja [Verónica Castro] y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara. Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad", compartió.

Tras externar su preocupación por Verónica Castro, Cristian volvió a ser captado por los medios de comunicación, momento en el que dijo que la ha estado haciendo la petición a su madre y espera que la acepte, destapando que posiblemente vivan juntos en Acapulco en un futuro.

El intérprete mexicano no quiere que su madre esté sola y hasta le gustaría que él, junto a sus hijos, pudieran hacerle compañía de ahora en adelante.

Por otro lado, Cristian Castro también externó su preocupación por no encontrar pareja, pues ha estado conociendo a mujeres, pero no ha logrado concretar algo serio. Además, destapó sus ganas de seguir haciendo crecer a la familia, dejando en claro que le gustaría tener más hijos.

"Estoy conociendo algunas chicas, pero la verdad es que no se define, no estoy definiendo bien una novia y también estoy preocupado por eso. Si no casarme, sí me gustaría vivir con alguien y también me gustaría también quizás más familia, pero te digo que estoy preocupado porque no encuentro pareja", explicó.

