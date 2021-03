Tras contagiarse de Covid-10 Alejandra Guzmán, el último reporte de su salud lo da su papá Enrique Guzmán

México. Alejandra Guzmán se contagió de coronavirus Covid-19, se dio a conocer en días pasados en distintos programas de espectáculos, y ahora es el cantante Enrique Guzmán, padre de ella, quien da el útlimo reporte respecto a su salud.

En entrevista con el programa de televisión Ventaneando, don Enrique cita que Alejandra Guzmán se aisló desde que supo que estaba contagiada de dicha enfermedad, pero él ha estado al pendiente de ella en todo momento.

El coronavirus resultó ser benévolo para su hija Alejandra, pues no ha tenido secuelas relevantes de su padecimiento o algún problema que requiera hospitalización.

Ha sido muy suave con ella. No ha tenido fiebre, no ha tenido falta de aire, no ha tenido las molestias que el Covid te genera”, dijo Enrique, padre de Alejandra junto con la primera actriz Silvia Pinal.