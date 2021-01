Tras críticas por aplicarse la vacuna, Ricardo Muñoz de Intocable rompe el silencio y explica su verdad

Tras la polémica y la furia que desató por aplicarse la vacuna contra covid-19, Ricardo Muñoz rompió el silencio y explicó su verdad acerca del hecho.

El vocalista de la banda Intocable, Ricardo Muñoz, fue objeto de críticas al dar a conocer que ya recibió una dosis de la vacuna contra covid-19 que recientemente inició su aplicación en distintos países.

Fue en su cuenta de Twitter que el músico hizo mención a que ya recibió la vacuna unos días antes de la navidad.

Usuarios en redes estallaron en contra del cantante, pues a pesar de habérsela aplicado en Estados Unidos, el esquema de vacunación también establece que sería el personal médico en primera línea quienes la recibirían primero, tal como se está haciendo en México.

Ricardo Muñoz, de 45 años, no forma parte tampoco del grupo vulnerable a la enfermedad, por lo que rápidamente fue atacado por la prontitud en que se la aplicó.

A través de su cuenta en Instagram, Ricardo Muñoz decidió finalmente romper el silencio ante los ataques que había estado recibiendo, subiendo en un video su verdad.

El cantante de Intocable negó haber recibido la vacuna mediante ‘palancas’, como el mismo había dicho en su cuenta de Twitter en respuesta a un usuario, sino que se trató de “suerte”, y reconoció su error al haber respondido así.

Ricardo Muñoz explicó que la dosis de la vacuna que se aplicó en el brazo fue un sobrante de las unidades que llegaron para el personal médico, por lo que insistió en que no le quito su lugar a nadie.

“Yo no le quite el lugar a nadie, la cosa es que, haz de que cuenta que llegó el cargamento obviamente para los doctores, enfermeras, como debe ser (…) Todos los doctores de primera línea dijeron, ‘esto es lo que ocupo’, y sobró”, declaró en el video.

El cantante añadió que del cargamento sobraron muchas vacunas, mismas que el personal médico estaba ofertando en redes, y que fueron muchos más los que se la aplicaron ese día.

Mencionó que una vez fuera de refrigeración la vacuna tiene un corto periodo en el que puede ser aplicada, por lo que esas dosis debían ser usadas de inmediato, de lo contrario, serían un desperdicio.

“Yo fui uno de los afortunados que me paré en fila y me la pusieron, nada más”, dijo. “no pagué, son mentiras eso que pagué, nada, no pagué absolutamente nada”.