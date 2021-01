Tras críticas por hablar en inglés, Eiza González estalla y responde a los abusos por parte de una reportera

Luego de ser criticada por hablar en inglés ante la prensa latina, Eiza González respondió a los comentarios y acusó de acoso a los reporteros que le persiguieron ese día.

La actriz mexicana Eiza González lleva hoy una carrera exitosa en los Estados Unidos, participando en un gran número de producciones de Hollywood, por lo que hoy vive en la ciudad de Los Ángeles.

A Eiza González se le ha criticado constantemente por su distanciamiento con la prensa mexicana, misma a la que ella responsabilizó por crearle problemas de autoestima cuando empezaba su carrera, en su adolescencia.

Y parece que la mala relación entre Eiza González y la prensa no termina aún, pues recientemente a la actriz la criticaron por negarse a responder a un par de reporteros hispanohablantes, y por además hablar en inglés frente a ellos.

Saliendo de un centro de nutrición en Los Ángeles, Eiza González fue identificada por la prensa tanto latina como estadounidense, quienes se acercaron a tratar de hacerle unas preguntas.

La actriz de ‘Baby Driver’, sin embargo, no se mostró en la mejor disposición de hablar, cubriendo su rostro ante las cámaras y pidiendo a los reporteros que se alejaran.

A estos, quienes se habían acercado a la actriz y cantante más de lo recomendado durante la pandemia, les pidió que respetaran su espacio y la sana distancia, diciéndoles en inglés “guys, please, get out of my face (chicos, por favor, aléjense de mí)”.

Después de pedirle a Eiza González que hablara en español, dichos reporteros comenzaron a hacer preguntas para provocar a la actriz, como “¿es cierto que tu novio es gay?”, y acercándose aún más, algo por lo que incluso uno de los reporteros de la prensa estadounidense les pidió que le dieran su espacio.

En redes sociales, y en el programa de ‘El Gordo y la Flaca’, la actriz fue criticada por su uso del inglés ante la presa hispana, diciéndole que “se le olvidó el español”.

Eiza González, molesta con los comentarios, tomó su cuenta en Twitter para responder a ellos, algo que aseguró que no suele hacer a menudo, pero que en esta ocasión se colmó su paciencia.

“Generalmente no respondo mensajes como este, pero para que vean como solo tiene un lado de la historia; no hay que creer todo lo que se ve”, se lee en uno de los tweets de la actriz.

“Voy a compartir el video sin editar como lo hacen en esos programas de chismes, y verás, uno, por qué no respondo, dos, el único momento que hablo es, ósea, darle las gracias a la persona que pidió respeto de mi espacio en medio de una pandemia mientras que una persona camina encima de mí tratando de ofenderme para tener una respuesta”, declaró.

El video completo de Eiza González con la prensa:

Asimismo, la actriz se dirigió específicamente a ‘El Gordo y la Flaca’, acusando que su reportera había sido abusiva, y que lo que cometió contra ella se llama acoso, al tratar de buscar una respuesta por medio de la provocación.

“No tengo obligación porque alguien me acose y me haga bullying en la calle que tenga que hablar de mi vida personal. ¿Por qué los de El Gordo y la Flaca no comparten el comportamiento de su reportera abusiva?”.

A pesar del mal rato que pasó, en el video se muestra al final a Eiza González subiendo a su vehículo, pidiendo a los reporteros, esta vez en español, que se cuidaran mucho durante estos tiempos de pandemia.

En este momento, Eiza González mantiene su agenda ocupada con los próximos estrenos de diferentes películas de Hollywood, entre ellas la producción de Netflix ‘I Care a Lot’, que ha estado promocionando arduamente en sus redes sociales.