Tras dar negativo a Covid-19, Maribel Guardia luce sensacional al modelar una falda negra de cuero

A sus 62 años de edad y luego de vencer al Covid-19 por segunda ocasión, Maribel Guardia lució en todo su esplendor su espectacular anatomía, al usar un outfit con el cual se veía simplemente espectacular, hermosa y divina. No por nada, la mamá del cantante Julián Figueroa, es una de las mujeres más bellas del ambiente artístico en México.

La actriz y cantante de origen costarricense, modeló una ajustada falda negra de cuero, prenda que remarcó a la perfección sus sexys caderas, así como una blusa manga larga del mismo color, con un escote "V". Complementó su atuendo con unas largas botas de cuero y un cinturón que resaltaba su cinturita de avispa.

De acuerdo la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, este fue el look que eligió para irse a trabajar al teatro. Al recuperar su salud, Maribel Guardia se reintegró este fin de semana a las funciones de la puesta en escena "El Tenorio Cómico", donde interpreta a "Doña Inés".

"Rumbo al teatro, vengan al 'Tenorio Cómico', les mando mil besos", expresó en su post la linda esposa del abogado Marco Chacón, también originario de Costa Rica. Cabe mencionar que el outfit que mostró la también actriz de cine y televisión, es de la marca Klaudeth Collection y las botas de Sexy Revolver Boutique.

"Estaba triste, pero usted me alegro el día con su bella y sexy imagen", le escribió un fan a Maribel del Rocío Fernández García. Estos son otros de los halagos que ha recibido: "eres un bombón, guapa y sensual, eres una diosa", "pura perfección", "cada día más hermosa", "eres arte mujer" y muchos más.

Maribel Guardia luciendo espectacular en sus redes sociales.

Anteriormente, quien fuera una de las esposas del cantautor mexicano Joan Sebastian, informó a sus miles de seguidores que ya había dado negativo a Covid-19. La semana pasada se contagió del virus SARS-CoV-2 por segunda ocasión.

Maribel Guardia contó que no tuvo ni dolores de cabeza, ni temperatura y solamente tomó paracetamol. "Cuídense mucho por favor, gracias a Dios yo tengo tres vacunas y eso me ha ayudado mucho, porque los síntomas han sido muy leves, un poco de cansancio y dolor de garganta".

Agradeció a todas las personas que estaban al pendiente de su salud y los exhortó a no bajar al guardia ante la cuarta ola de contagios de Covid-19. "Dios los bendiga, por favor, si tienen síntomas de gripe no salgan a la calle, porque seguramente es Covid y recuerden, por favor, no contagiar a gente que para ellos si podría ser grave y no están vacunados, gracias por su cariño".