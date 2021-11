Tras difamación, editorial asegura que Galilea Montijo no es mencionada en libro de Anabel Hernández

Mi chiquillo es un niño muy fuerte y muy inteligente, es lo único que le pido a Dios, que me dé la sabiduría para hacerle entender a lo que su mamá se dedica.

Luego de que se difundiera su supuesto romance con el líder y uno de los fundadores del Cártel de los Beltrán Leyva , la también actriz de telenovelas Galilea Montijo desmintió los rumores en su contra . "¿Me molesta? Sí ¿Me pone triste? También, porque he sido una mujer solamente de trabajo", expresó ante varios medios de comunicación a las afueras de Televisa.

"En esas notas y afirmaciones se han citado nombres y/o hechos que no están registrados en la investigación periodística que Anabel Hernández, detalla en su más reciente publicación", dejó muy en claro Penguin Random House.

A través de un comunicado, la editorial informó que ha circulado información en algunos medios de comunicación, "que no corresponde al contenido de la obra 'Emma y las otras señoras del narco', escrito por la reconocida periodista mexicana Anabel García Hernández, considerada una de las mejores periodistas de investigación en materia de narcotráfico en México .

Ante la controversia que se ha generado, la editorial Penguin Random House encargada de la publicación del libro antes mencionado, aseguró que Galilea Montijo no es mencionada en "Emma y las otras señoras del narco".

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

