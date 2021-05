Tras el acoso sexual en "Las estrellas bailan en Hoy", Macky González perdona a Tinieblas Jr (VIDEO)

En la cuenta de Instagram del programa Hoy se compartió un video del luchador mexicano Tinieblas Jr. ofreciéndole una disculpa pública a la atleta mexicana Macky González, ex participante del reality deportivo "Guerreros 2020", luego de la nalgada que le dio durante la competencia de baile en "Las estrellas bailan en Hoy".

Tinieblas Jr. se excusó que todo fue parte de la adrenalina al estar en la pista de baile y le pidió a Macky González ser profesional. Su actitud fue muy criticada, además de haber sido acusado de acoso sexual, ya que tocó sin su consentimiento a su compañera de baile. Cabe resaltar que tanto los conductores como la producción de "Hoy", fueron criticados por haber minimizado la situación.

Quiero pedirte una sincera disculpa por lo que hice, por la actitud que tuve y por haber dicho que eres poco profesional.

Asimismo el luchador de la AAA manifestó que cualquier persona que no se sienta cómoda en esta situación, tiene derecho a no quedarse callada, "en este caso tú lo hiciste y me pareció muy bien, valiente de tu parte".

Por su parte Macky González agradeció y aceptó las disculpas del enmascarado. "Para mi vale mucho que estés acá, que ofrezcas estas disculpas, quiero que sepan que desde que estábamos en camerinos me ofreciste una disculpa".

Macky dejó muy en claro que la nalgada que los televidentes vieron durante la coreografía que llevaron a cabo en "Las estrellas bailan en Hoy", no fue consensuada. "La televisión sirve para romper paradigmas y nunca se queden calladas".

Tinieblas Jr. también pidió perdón a la familia de Macky González y a todas las mujeres que se hayan sentido ofendidas con su acción, además, le pidió que regresara a la competencia de baile en el matutino de Las Estrellas, en la etapa de repechaje.