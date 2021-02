Tras el escándalo, Vicente Fernández declara su amor a Doña Cuquita, pero en internet ya no le creen

Con un tierno mensaje y amorosa fotografía, Vicente Fernández le declaró su amor a su esposa María del Refugio Abarca, conocida como ‘Cuquita’, aunque en internet ya nadie le cree.

Hace algunos días, Vicente Fernández se había metido en un gran escándalo, luego de que comenzara a circular en internet un video en el que se aprecia claramente cómo el cantante toca sin consentimiento el seno de una fanática que posaba junto a él para una fotografía.

Tras negar que la acción haya sido intencional y de poner en duda el amor que siente por su esposa, Doña Cuquita, Vicente Fernández publicó una fotografía con la que le declara su amor. Sin embargo, en redes sociales los internautas dispararon críticas y burlas hacia el cantante por lo sucedido hace tres años y que ahora salió a la luz.

Fue a través de un video en Tik Tok que se evidenció la acción cometido por Vicente Fernández al tocar uno de los senos de una fan que pretendía tomarse una foto con él.

A pesar de que ‘El Charro de Huentitán’ ofreció disculpas y aseguró que no fue intencional sino un accidente, más casos como el que desató el escándalo surgieron en redes sociales, en fotos y videos que rápido se viralizaron, y le costaron al cantante ser llamado “mano larga” o “rabo verde”.

Familiares y conocidos de Vicente Fernández han reaccionado a la polémica por los videos y fotos, entre ellos Vicente Fernández Jr., quien dijo no poder hablar del tema porque no le corresponde, y Doña Cuquita, esposa del cantante, de quien él mismo dijo que respondió con sorpresa, y que no entendía por qué luego de tres años el primero de los videos salió a luz.

Ahora, Vicente Fernández volvió a ser tema de conversación, esta vez a un lado de su esposa María del Refugio Abarca ‘Doña Cuquita’, pues en redes sociales el padre de Alejandro Fernández publicó una foto en la que se da una mirada muy romántica con ella, y la acompañó con un mensaje en el que la declara como el amor de su vida.

“Una vez más, gracias mi Cuca, por ser el amor de mi vida”, escribió el cantante en la publicación.

La foto que Vicente Fernández colocó en su cuenta de Facebook, muestra a la pareja de casados dándose una apasionada mirada el uno al otro, ella usando un vestido azul y él un elegante traje charro.

Usuarios en redes sociales se lanzaron con comentarios en burla y críticas al ‘Charro de Huentitán’, mencionando los ‘cuernos’ que él le había puesto a Doña Cuquita al tocar las partes de otras mujeres.

“Páguele unos implantes XXL a Cuquita pa’ que no se le antojen las ajenas”, “Bien cornuda la mujer”, “Ojalá que cuca también se haya desquitado y sin que nadie se enterara”, “Si fuera el amor de su vida (la) respetara”, son algunos comentarios que se leen en la publicación de Vicente Fernández.

Aun así, no faltaron quienes comentaron en defensa al charro, señalando que a pesar de todo el amor de ambos ha perdurado.

“Que ternura, a pesar de sus aventuras siempre fue su único amor”, “Bien dicen que una mala acción mata todo lo bueno, y qué pena que lo ataquen y lo quieran destruir después de tantos años de buena trayectoria”, “Qué hermosura de pareja”, “Muy bonita foto, Dios bendiga su matrimonio”, comentaron fanáticos de Vicente Fernández.