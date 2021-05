Tras el escándalo de Ángela Aguilar, Lucero recuerda su interpretación del Himno Nacional

Luego del escándalo de Ángela Aguilar por su polémica interpretación del Himno Nacional, Lucero recordó aquella vez que también le tocó interpretarlo.

Fue en 2017, justamente en una pelea del ‘Canelo’ Álvarez, cuando Lucero tuvo la oportunidad de representar al pueblo mexicano al cantar el Himno Nacional en señal abierta de televisión, y según recuerda, ese momento fue “de mucho estrés y nervios”.

Y es que en México, la entonación del Himno Nacional es un tema delicado, pues como ella misma lo expresó, las miradas y oídos están atentos a cualquier equivocación.

En un video en YouTube, la cantante Lucero tomó la oportunidad para hablar por primera vez a detalle de esa pelea del ‘Canelo’ Álvarez donde justamente le tocó hacer su interpretación del himno, ante millones de televidentes.

Aclarando que no se trata de una burla o crítica hacia Ángela Aguilar o cualquiera de las demás artistas que han tenido malas reacciones luego de su entonación, Lucero quiso platicar de ese momento con sus fanáticos, como suele hacerlo con muchos temas de su pasado a través de YouTube.

“Les tengo que confesar que para mí cantar el himno es de mucho estrés y de muchos nervios. Todo el mundo te está observando, estás en el ojo de todos, es algo que nos sabemos desde chiquitos, pero a mí me causa muchísimos nervios”, dijo.

Lucero agregó que justo un día antes de la pelea de box, se encontraba en Culiacán, Sinaloa para un concierto para celebrar el 15 de septiembre. Dijo, al cantar en la noche y tener que estar en Estados Unidos al siguiente día fue una complicación muy grande en cuestión de logística.

“Me acuerdo que fue un show muy largo, muy divertido, con la banda sinaloense, con el mariachi”, dijo. “Yo estaba muy, muy desvelada, y con el nervio yo creo que dormí menos de lo que podía haber dormido”.

Lucero comentó que previo a su turno de cantar, pasó todo el día practicándolo, pues estaba consciente de lo que significa cometer un error en vivo.

“Todo el mundo está con la lupa puesta. ‘Es que no dijo ‘el’, dijo ‘del’ o no dijo ‘del’, dijo ‘el’’. Al pronunciar, casi no se nota, es difícil que se note un error así o una omisión, pero la gente lo nota”.