Tras el renacimiento que mostraron en "The Renaissance", Super Junior tendrá un nuevo comeback

"La definición del diccionario de 'Renacimiento' es el resurgimiento o reencarnación del arte y la literatura, está resucitando los clásicos y mostrando un nuevo tipo de movimiento. Con este álbum, los saludaremos con un renacimiento de Super Junior , decidimos el título del álbum 'The Renaissance' con el propósito de mostrarles la música de Super Junior".

Cosas que antes no existían

No dejes ir esto

Recordemos que fue en marzo de 2021 cuando fue lanzado "The Renaissance" , el décimo álbum de estudio de la banda , que incluye la canción principal "House Party" , una canción pop disco con un ritmo brillante y un pegadizo riff de guitarra. La letra dio fortaleza a sus fans para quedarse en casa y a ganar fuerza , durante la pandemia del Covid-19 .

¡E.L.F., anoten esta fecha en sus calendarios! El nuevo comeback de Super Junior se llevará a cabo el próximo 28 de febrero . Asimismo, se dio a conocer la siguiente foto teaser de "The road: winter for spring" (en español, "El camino: invierno para primavera").

La discográfica Label SJ, sello exclusivo establecido por el sello discográfico surcoreano SM Entertainment para Super Junior , dio a conocer que sus nueve integrantes Leeteuk, Heechul, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook y Kyuhyun, lanzarán el single álbum especial, que lleva por nombre "The Road: Winter for Spring" .

A casi un año del lanzamiento de su décimo álbum de estudio "The Renaissance", la extraordinaria banda surcoreana Super Junior , una de las agrupaciones más representativas de la segunda generación del K-Pop , llevará a cabo un nuevo comeback .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

Egresado de la Universidad de Occidente en 2010 de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, un apasionado del periodismo humano. Luego de participar en el Taller de Talentos "La Oveja Negra" impartido por la Máquina de Ideas, fui reclutado por empresas El Debate y meses después de haberme graduado, comencé a laborar como reportero de información general y policiaca. Soy orgullosamente fundador de Periódico La i (donde fungí como editor y reportero) en la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, el diario popular de El Debate. Dos años después pasé a ser editor del diario La Sirena, otros de los diarios populares de la empresa. Posteriormente emigré del papel a lo digital, al pasar a nuestro portal web www.debate.com.mx, siendo testigo de la evolución y crecimiento que ha tenido. Actualmente soy reportero web y periodista de espectáculos, realizando entrevistas a cantantes, agrupaciones y actores locales, nacionales e internacionales, asimismo me he especializado en K-Pop y K-Dramas. En estos años laborando en la empresa, he adquirido conocimientos sobre posicionamiento SEO en Google y Analitycs, así como desarrollo de contenido para redes sociales.