Tras escándalo con Khloé Kardashian, Jordyn Woods se aleja de todos

Jordyn Woods quien se encuentra en el ojo del huracán supuestamente por haber tenido una relación con el novio de Khloé Kardashian, Tristan Thompson al parecer se encuentra alejada de todo mundo y hasta de las redes sociales.

De acuerdo con la revista Us Weekly, Jordyn Woods no quiere tener contacto con nadie y es que aunque la modelo ya intento tener comunicación con Kylie Jenner y Khloé Kardashian para explicar su versión sobre Tristan, al parecer ellas no quieren saber nada de ella.

Y es que desde que se mudó de la casa de Kylie Jenner tras darse a conocer el escándalo la Jordyn ya no quiso hablar con nadie por lo que sus amigos están preocupados por si fuera poco ella dirá su verdad por medio de un programa.

Contará su verdad

'Red Table Talk', conducido por Jada Pinkett esposa de Will Smith, será el lugar donde la joven modelo de su versión de los hechos, lo que ha provocado el enojo de la mejor amiga de Khloé, Malika Haqq, quien arremetió contra Jordyn por medio de Twitter donde la llamó cobarde.