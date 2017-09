Tras padecer fibromialgia Lady Gaga cancela show en Brasil

La nueva edición del Rock in Río comienza este viernes nuevamente en la ciudad brasileña en la que el festival nació en 1985 con una de sus jornadas más poperas en 32 años de historia y con la baja a última hora de la que era su principal atracción, la estadounidense Lady Gaga.

La "reina del Pop" debía cerrar la primera de las siete noches del festival, aunque la organización del evento anunció hoy que "debido a fuertes dolores, Lady Gaga está imposibilitada de actuar" y "lamentó" informar de la cancelación de su concierto.

Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 12:02 PDT

"Brasil, estoy triste porque no estoy lo suficientemente bien para ir al Rock in Rio. Haría cualquier cosa por ustedes, pero tengo que cuidar de mi cuerpo ahora. Les pido que me entiendan y prometo que estaré de vuelta y actuaré para ustedes pronto", escribió la estrella del pop en su cuenta en Twitter.

Morning after the premiere. What a night. Was utterly speechless after I watched it. What an absolutely humbling day. Thank you @digitalperm for making this film #TIFF Una publicación compartida por xoxo, Gaga (@ladygaga) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 3:27 PDT



Lady Gaga será sustituida por el grupo Maroon 5, que tenía previsto actuar el sábado y de esta forma realizará dos conciertos seguidos.

Los organizadores aseguraron que "por respeto a los fans de Lady Gaga, el Rock in Río reembolsará quien desista de ir al evento" este viernes.

WHAT LOVERS DO - LYRIC VIDEO - 9.18 Una publicación compartida por Maroon 5 (@maroon5) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 2:15 PDT

Maroon 5 tendrá como teloneros a la carismática cantante Ivete Sangalo, "la reina del Axé" (un género brasileño nacido en las fiestas del carnaval), el dúo de pop inglés Pet Shop Boys y los australianos 5 Seconds of Summer con su popular pop punk.

Tras la primera noche, con cuatro atracciones típicamente del género pop, los ritmos pegajosos y poco metaleros proseguirán sábado y domingo de esta semana, aunque con un poco más de pop rock, que aportarán las bandas Skank y Maroon 5 el sábado y el cantante brasileño Frejat el domingo, cuando toca la primera banda realmente alternativa (Walk the moon).

La situación cambia para el segundo final de semana, cuando el metal estará representado por bandas como Def Leppard, Alter Bridge, Incubus y Guns N' Roses, y el rock clásico por grupos consagrados como Aerosmith, Bon Jovi, The Who y Red Hot Chili Peppers.

Esta distribución convierte al Rock in Río de 2017 en el más popero entre las siete ediciones que ha tenido en Brasil.

#Repost @iamstevent ・・・ THE ITALIAN RAT PACK Una publicación compartida por Aerosmith (@aerosmith) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 1:02 PDT

Mientras que el número de bandas de rock pesado invitadas para el Rock in Río cayó desde 9 en la edición de 2015 a 4 en la 2017, las de pop subieron desde 4 hasta 7. El número de grupos considerados como de pop rock aumentó desde 3 en 2015 hasta 9 este año, y el de rock clásico bajó desde 4 hasta 3.

La jornada del viernes será abierta por Ivete Sangalo, por lo que se espera un público muy animado en el primer día del festival, que saltará y "levantará el polvo" (uno de sus estribillos más populares) en la "Ciudad del Rock".

Rock in Rio , vem! @rockinrio Una publicación compartida por Veveta (@ivetesangalo) el 11 de Sep de 2017 a la(s) 3:38 PDT

El carisma de Sangalo y su música bailable y pegajosa le han garantizado a la brasileña presencia en once ediciones del Rock in Río, incluyendo algunas en Madrid, Lisboa y Las Vegas.

Entre ambas reinas se presentarán los australianos de 5 Seconds of Summer, una banda que con sólo seis años de vida y dos álbumes lanzados colecciona decenas de Music y Video Awards.

El grupo de pop punk, que ya ha conseguido liderar la lista de los más tocados en trece países con éxitos como "Amnesia" y "She Looks So Perfect", es de los pocos en el mundo con más de 200 millones de exhibiciones en Youtube.

La cuarta atracción de la noche son los ingleses Neil Frances Tennant y Christopher Sean Lowe, integrantes de los Pet Shop Boys, y uno de los dúos más populares del pop en Reino Unido.

Últimos testes! Todos #Juntos, ligadíssimos no #PalcoMundo! Muita dedicação, muita atenção aos detalhes, anos, meses, dias e horas, para que um momento se torne um passe de mágica. #ROCKINRIO2017 #Acreditar Una publicación compartida por Rock in Rio (@rockinrio) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 8:44 PDT

Entre las canciones que se espera que interpreten en Río estarán "Domino Dancing", "West End Girls" y "Being Boring", grandes éxitos en las pistas de baile de todo el mundo en los últimos años.

La primera jornada del festival, además, pondrá a prueba toda la estructura de la "Ciudad del Rock" que los organizadores montaron esta vez en 300 mil metros cuadrados del Parque Olímpico de Río de Janeiro y que convirtieron en un verdadero parque de diversiones.

A maior tela de games do mundo! Apenas! #GameXP #RockinRio2017! Una publicación compartida por Rock in Rio (@rockinrio) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 6:40 PDT

Entre las atracciones disponibles para las 700.000 personas que hace cinco meses agotaron las entradas para las siete jornadas musicales destacan ocho diferentes escenarios musicales, dos gimnasios destinados a juegos electrónicos y competiciones deportivas, una plazoleta con varios restaurantes renombrados, una rueda de chicago y una tirolina montada en una torre de 20 metros.

La de 2017 será la décimo séptima edición del festival y la séptima en Río de Janeiro, en donde el evento nació en 1985, antes de comenzar a turnarse con ciudades como Madrid (tres ediciones), Lisboa (seis) y Las Vegas (una).

Con información El Universal

