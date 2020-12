Tras fuerte pelea, Kendall y Kylie Jenner se reconcilian de la mejor manera

Estados Unidos.- Todos saben que Kendall y Kylie Jenner son las hermanas más unidas de todo el clan Kardashian-Jenner, sin embargo, hace algunas semanas mantuvieron una fuerte pelea que las hizo distanciarse durante un mes completo, dejándose de hablar pese a que tienen un gran vínculo, el cual se ha reforzado con el paso de los años y es que también comparten hasta el mismo círculo de amigos, sin hablar sobre las edades que tienen y las etapas que han atravesado juntas.

Sus fanáticos estuvieron de lo más preocupados durante las últimas semanas, ya que ninguna se pronunciaba sobre el tema y tampoco compartían nada juntas, pero todo esto quedó atrás cuando ambas compartieron un increíble video que hicieron recientemente, demostrando que han retomado lo que ya tenían y que lo que han forjado juntas nadie lo derribará jamás, ni siquiera una pelea que se tornó inmadura hasta cierto punto.

Las hermosas hermanas Jenner decidieron realizar juntas el reto viral Two sides de Tiktok, justamente en la aplicación y el perfil de Kylie, esto durante el Día de Acción de Gracias, en donde la vemos de lo más divertidas y demostrando una vez más que, además de ser las hermanas más cercanas, son las mejores amigas y siempre estarán ahí la una para la otra.

Ambas luciendo en atuendos oversized, Kendall con uno estilo tie dye blanco y negro y Kylie en uno blanco, las hermanas se dejaron ver entretenidas con este reto en el que vemos diferentes palabras en la parte superior y a los lados de la pantalla y los jugadores deciden cuál aplica en ellos para moverse de lado a lado y mientras se vemos "Súper Modelo" y "Modelo de Instagram", vemos que la hermana menor intenta pasarse al lado de su hermana y esta la empuja hacia el otro lado.

Posteriormente hacen un saludo de hermanas para revelar que Kendall es la favorita de su padre, Caitlyn Jenner, y Kylie la favorita de su madre, la matriarca Kris Jenner. Luego vemos las palabras "Hoopers" y "Rappers" y la mayor se va a la primera, mientras que la menor a la segunda, lo que ha quedado confirmado, ya que estuvo en una relación con el rapero Travis Scott, el padre de su hija Stormi Webster.

Sin terminar todavía, Kendall se monta en los hombros de Kylie y ambas se van a "Quedarse en casa" en igual de "Salir", pero esta última tiene un cómico gesto al salir corriendo hacia el otro lado, demostrando que es una chica que gusta de ambas cosas. Luego muestran quién es la menos y la más costosa para mantener, revelando que Kendall es la primera y Kylie la segunda.

Finalmente hacen reír a todos cuando toca la parte final del video en la que se lee "borracha descuidada" y "borracha graciosa", y Kylie intenta mostrar que es cómica cuando está ebria, pero Kendall la jala hacia el otro lado, dejando al descubierto que esto no es cierto.

Las hermanas lograron juntar más de veinte millones de reproducciones y cientos de miles de me gustas, pues en la plataforma la socialité, Kylie Jenner, cuenta con más de 23 millones de seguidores, así como cerca de los 200 millones de me gustas, un gran número que ha sobrepasado en Instagram, logrando convertirse en una de las mujeres más seguidas dentro de la plataforma.

Para los que no estaban enterados, Kylie y Kendall Jenner estuvieron distanciadas durante semanas, debido a una fuerte discusión que tuvieron y fue evidenciada en uno de los últimos episodios del reality show Keeping up with the Kardashians, en donde causaron gran preocupación entre la familia y los espectadores, ya que fue un momento muy violento entre ambas.

Y lo que ocurrió fue que las hermanas se pelearon debido a un outfit que Kourtney le iba prestar a la súper modelo para salir a cenar, pero finalmente fue utilizado por la empresaria detrás del imperio de Kylie Cosmetics.

Tras discutir de una forma inmadura sobre quién se lo había pedido primero a la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner, la pelea finaliza con Kendall y Corey Gamble, el novio de Kris Jenner, subiendo a un auto en el que Kylie se negó a dejar a su hermana en su hogar, por lo que ella se quedó en gran peligro a un costado de la carretera y Kim tuvo que enviar a alguien de su equipo de seguridad a buscarla.

"Nunca volveré a hablar con Kylie", le dijo Kendall a Kourtney, Khloé, Kim y Kris una vez la recogieron. "Ella me golpeó, no fuerte, le gusta, me cacheteó o algo así, así que volví hacia ella y la golpeé en la cara y luego tomó su tacón y me lo puso en el cuello. Entonces comencé a darle patadas. Tuvimos una pelea completa", agregó.

Fiel a lo que había dicho, la súper modelo le retiró el habla a su hermana menor durante un mes completo y Kris, la madre de ambas, al enterarse de esto, decidió habar con cada una para que hicieran las pases, pero fue Khloé quien al final las convenció, por lo que ahora ya todo ha regresado a la normalidad, aunque no hayamos visto cómo sucedió y sobre qué fue la charla que tuvieron, seguramente hablaron de la mejor manera posible y regresaron a ser tan unidas como siempre, lo que ha quedado plasmado en el reciente video que compartieron.