Tras haber sido tachado de machista, Luisito Comunica se viste de mujer

México.- Tras haber sido tachado de machista, misógino y hasta agresor sexual, el youtuber mexicano de 29 años, Luisito Comunica, vuelve a causar polémica entre los internautas, en esta ocasión decidió vestirse de mujer y compartir el proceso en sus redes sociales, causando enojo entre muchos, pues aseguran podría ser una burla para los miembros de colectivo LGBT+.

El creador de contenido, quien es uno de los más populares y seguidos en YouTube, compartió en Instagram una secuencia de tres fotografías, en donde se le ve con el rostro maquillado en las dos primeras y con una peluca rosa en la última, esto acompañado de una simple descripción: "Me transformé".

Luisito optó por sombras en color morado, negro y plateado, labial rosa, lentes morados y una chamarra holográfica, mientras sigue luciendo su bigote. Entre los comentarios de la fotografía que ya sobre pasa el millón 300 mil comentarios, se lee que es una burla hacia las mujeres lo que está haciendo.

Recordemos que esta no es la primera vez que el joven se viste de mujer, pues a principios de 2020 apareció en Instagram con un disfraz del anime Sailor Moon, bailando con el youtuber Juan Bertheau, quien también utilizó un atuendo similar.

Este fin de semana fue uno muy polémico en la vida de Luisito Comunica, ya que desató fuertes críticas al posar en una fotografía junto a su novia mostrando una botella de mezcal que es llamado "Tus nalguit*s serán mías", insinuando que una vez se tome la bebida se entregará a él sin ningún pero.

Pero no fue todo, Luis Arturo Villar Sudek, nombre real del influencer, acompañó esto con un mensaje que se lee: "Avisada estás", motivo por el que fue tachado de un machista, misógino y enfermo sexual.

Por esta publicación, sitios como el del Museo Memoria y Tolerancia, tacharon al influencer de hacer apología de la violación. "Hacer chistes sobre el uso del alcohol para violentar sexualmente a una mujer es cultura de la violación", escribieron en Twitter.

Además de haber compartido dicha fotografía, el youtuber apareció en un video junto a su novia haciendo promoción de dicha bebida y hace comentarios que, según internautas, dan a entender que en más de una ocasión ha abusado de una mujer cuando esta se ha encontrado en estado de ebriedad y sin el conocimiento suficiente para tomar decisiones.

Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar", escribió el influencer en su cuenta de Twitter tras la polémica de la publicación.