Tras juicio con Amber Heard, Johnny Depp festeja con comida 'millonaria'

Reino Unido.- Imagina que un día como cualquier otro te encuentras trabajando en un restaurante, preparando comida con la monotonía que da el realizar tareas mecanizadas, pero repentinamente llega un comensal especial: el actor Johnny Depp.

Esto sucedió a los empleados del popular restaurante de comida india "Varanasi", en Birmingham, Reino Unido, donde el intérprete de "Jack Sparrow" en la película "Piratas del Caribe" disfrutó tanto que pidió comida para llevar a pesar de gastar 50 mil euros, alrededor de 1 millón 043 mil 982 pesos mexicanos.

El gerente del establecimiento, Mohammed Hussain, reveló a DailyMail que el equipo de Johnny Depp hizo una investigación previa para saber las condiciones del sitio y después les pidieron cerrarlo exclusivamente para el actor y sus acompañantes, entre quienes destacaron el músico de 77 años Jeff Beck y aproximadamente 20 personas más.

"Básicamente recibimos una llamada telefónica del equipo de seguridad alrededor de las 3 p.m. ayer diciendo que querían venir y echar un vistazo al restaurante y asegurarse de que fuera el adecuado para la visita", dijo.

El empleado del restaurante se dijo sorprendido por la humildad del histrión que recientemente ganó un juicio a su ex esposa Amber Heard, pues durante su convivencia incluso tuvo tiempo para tomarse algunas fotografías y conversar.

El menú del encuentro especial estuvo compuesto por pollo con mantequilla, paneer tikka masala, cordero karahi, bhuna de langostinos, nans, arroz y ensalada; además de de cócteles, champán rosa y otras bebidas de alta gama. Los alimentos gustaron tanto que Johnny Depp dijo que había probado el mejor curry según la publicación de nombre: "EXCLUSIVE: Mega pints all round? Johnny Depp ran up a £50k bill in a curry house in Birmingham with Jeff Beck and friends as he celebrated his dramatic defamation case victory over ex-wife Amber Heard", publicada en el medio británico antes citado.