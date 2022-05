Tras la final, Koke Guerrero y Heliud Pulido hablan de la demandante temporada 'Exatlón All Star'

Culiacán, Sinaloa. Ser los atletas que más entrenaron a lo largo de toda la temporada es lo que llevó al sinaloense Koke Guerrero y al veracruzano Heliud Pulido a enfrentarse en la final de Exatlón All Star, explica el propio Pulido en entrevista.

Gran experiencia

Exatlón All Star fue la temporada más demandante del reality de Azteca Uno, al recibir a los finalistas y ganadores de todas las temporadas. Koke Guerrero, campeón de la quinta, y quien después de 37 semanas regresa a México al realizar de forma continua su temporada y esta sexta, narra qué lo inspiró para prepararse un año y audicionar. “Veía el programa y me motivaban mucho, veía al Atún (Pulido), y era a una de las personas que más estudiaba, porque era un campeón dominante”.

Para esta final, el también llamado Hechicero del Aire tuvo que enfrentar a las fuerzas de Mati Álvarez (tercer lugar) y Heliud Pulido, y a pesar de ser un gran tirador tenía nervios por el resultado. “Uno siempre está con el pulso acelerado y con la adrenalina al tope. Sabía en mis dos finales que si me equivocaba un poco, el rival me podría hacer pedazos”.

Por su parte, Heliud señala que Exatlón es una experiencia importante para los deportistas. “Cuando entré a la tercera temporada habían quitado mi prueba (canotaje) de Juegos Olímpicos, y entro a Exatlón, quedo campeón, gano también la Copa Exatlón y regreso con muchísimas ganas de volver a intentarlo”.

Asimismo, el dos veces campeón dice que quedarse en segundo lugar le ha hecho reflexionar. “En mi disciplina no siempre gano, no siempre me puedo colgar la medalla de oro, no siempre vamos a hacer los mejores, pero lo importante es darle la vuelta a la página y aprender de los peores momentos también”.

Aquí puedes ver la entrevista completa: