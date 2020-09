Tras la muerte de "El Loco" Valdés, Sergio Corona vivirá su primer América vs Chivas sin apuesta

México. Tras la muerte de "El Loco" Valdés, Sergio Coronona vivirá su primer América vs Chivas sin apuesta. Era una costumbre que ambos actores, quienes además tenían una amistad inquebrantable desde hace varias décadas, apostaran y se divirtieran juntos viendo los partidos de futbol.

De acuerdo a reporte en distintos portales de noticias, el actor y comediante Sergio Corona habló sobre el Clásico América-Chivas de este fin de semana y recordó a Manuel El "Loco" Valdés, quien fuera gran seguidor de las Águilas.

Corona se mostró triste y dijo que para él, el Clásico no será el mismo sin Manuel Loco Valdés, quien falleció en agosto pasado, y también advierte que no volverá a hacer apuestas porque sería como divorciarse y volverse a casar, algo que no piensa hacer nunca.

Sergio Corona platicó con ESPN Digital acerca del América vs Chivas que se avecina en el Estadio Azteca y aseguró que siente mucha tristeza al pensar que ya no estará El "Loco" Valdés. "Se acabaron las apuestas que eran muy divertidas, ya no será lo mismo porque ya no hay apuestas ni está Manuel”.

��️ | Manuel "El Loco Valdés" nos representa. ����

— Club América (@ClubAmerica) August 29, 2020

Corona compartió también que la amistad que tuvo con don Manuel era de más de 40 años, y siempre fueron muy unidos, algo así como hermanos, y se conocían a la perfección mutuamente; también se admiraban como artistas.

El primer actor, quien es originario de Pachuca, Hidalgo (1945), según Wikipedia, es seguidor de Chivas de toda su vida y a la vez lamenta que el Clásico Nacional, correspondiente a la décimoprimera jornada de Guardianes 2020 se vaya a jugar sin aficionados por la pandemia del Covid-19.

Me da mucha lástima que sea el partido sin público porque la simpatía de cada grupo por su equipo le daba un ambiente muy especial a los clásicos. El ‘¡Chivas, Chivas! Y el ‘¡Águilas, Águilas!” de las tribunas se va a extrañar también”.

Manuel "El Loco" Valdés a lo largo de su vida siempre pregonó su amor por el club América y nunca se sintió avergonzado de los malos momentos que vivieron, siempre puso buena cara ante las adversidades.

México lamentó la muerte de "El Loco" Valdés

Manuel Gómez-Valdés Castillo fes el nombre completo del actor, quien era originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y según Wikipedia, nace el 29 de enero de 1931.

El primer actor murió en ciudad de México el pasado 28 de agosto de 2020 a causa de complicaciones por el cáncer que padeció, además de que tuvo problemas con las vías respiratorias, relataron varios medios de comunicación.

Don Manuel fue un actor y humorista mexicano perteneciente a la llamada época de oro del cine mexicano y durante años hizo cine, teatro, televisión, doblaje, además se desempeñó como conductor.

