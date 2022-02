Tras la paliza recibida, Alfredo Adame da clases de defensa personal en "Venga la alegría" (VIDEO)

El actor y conductor de televisión Alfredo Adame de 63 años de edad, hace unos días tuvo una fuerte pelea callejera con una pareja en una zona del Periférico Sur en la Ciudad de México. De acuerdo con su versión de los hechos, cuando circulaba por el lugar antes mencionado, una de estas personas, estuvo por provocar un accidente automovilístico y su actuar, hicieron que poco a poco se "calentara" y posteriormente se bajara de su auto para reclamarle.

Tras lo ocurrido, Alfredo Adame dio clases de defensa personal en "Venga la alegría", uno de los programas estelares de TV Azteca. Explicó que no pudo usar sus habilidades en esta práctica y defenderse de la agresión de la pareja, pues son consideradas como un "arma blanca".

Yo no utilicé las artes marciales, hay que evitar el conflicto, en las artes marciales, la primera ley que te enseñan es que la victoria no está en la contienda, sino en evitarla.

Asimismo, Alfredo Adame reconoce que no debió bajarse de su auto para enfrentar a la pareja, "nunca me debí haber bajado del carro, si viven una situación similar, no se deben de bajar, porque ve a saber qué traiga".

Junto al profesor Christopher Terrón, el ex conductor del programa "Hoy" en Televisa, enseñaron algunas maniobras que se pueden hacer, ante una situación de peligro, como por ejemplo, un asalto.

Anteriormente, Alfredo Adame ya había estado en "Venga la alegría", donde la conductora Flor Rubio le dio una regañada por la pelea que tuvo. Lamentó tener que ver este tipo de imágenes del actor de telenovelas, señalando extrañar "al conductor matutino, al de hace unos años, el que no tenía problemas, tú no puedes sugerirle a la gente que se baje y pelee en las calles".

Flor Rubio mencionó que no fue nada agradable verlo tirado en la calle durante la pelea: "no nos gustó verte peleando con esas personas, no nos gusta verte en esa situación, al final sucumbiste, yo ni te envidio ni te odio, yo te aprecio de toda la vida y te lo digo, no quiero volverte a ver así, yo quiero verte como un conductor luminoso de la televisión, no quiero verte peleando en las calles".