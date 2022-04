México.- Hace algunos días la actriz y cantante mexicana Eiza González deslumbró a todos al mostrar su nuevo cambio de look, una cabellera completamente rubia, mientras promocionaba la película "Ambulancia" en un evento que se llevó a cabo en el Reino Unido.

Pero no todo fue buenos comentarios y elogios por atreverse a un cambio tan drástico, y que nunca antes había probado, pues algunos notaron que no "fue un trabajo bien hecho", así que las críticas no se hicieron esperar.

Tras las fuertes críticas que le hicieron y lo duro que hablaron sobre sus decisiones, Eiza reaparece luciendo completamente cambiada, a tan sólo días de haber probado un nuevo estilo decidió volver a su tono natural, un castaño oscuro.

Mientras la actriz y cantante Eiza González continúa con la promoción de su película estadounidense, volvió a ser tema de conversación por dejar de lado el rubio y regresar al castaño, lo que evidenció a través de sus redes sociales.

Tras las duras críticas, Eiza González se olvida del rubio y vuelve a su tono natural

En su perfil de Instagram, la artista mexicana compartió parte de sus entrevistas en Estados Unidos como parte de la promoción de su nueva cinta y se aprecia que ha vuelto a su color natural de cabello, es decir, el rubio apenas y le duró poco más de una semana.

Hasta el momento Eiza González no se ha pronunciado sobre su cambio de look, pero llega en el momento en el que muchos se le fueron con todo, externando su informidad de que se haya cambiado así el look.

