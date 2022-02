¿Tras las rejas? Gustavo Adolfo Infante denuncia penalmente a Alfredo Adame

México. Gustavo Adolfo Infante denuncia al actor Alfredo Adame. En varios medios de comunicación se da a conocer que el periodista procedió legalmente en contra de Adame y lo denuncia por tres delitos.

Gustavo Adolfo Infante denunció penalmente a Alfredo Adame por los presuntos delitos de violencia de género, violencia mediática y extorsión, así lo comparte Infante en sus redes sociales.

El famoso y polémico comunicador dijo que acudió a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para entablar la demanda en contra de Adame.

“Compañeros estoy en condiciones de confírmales que DENUNCIÉ PENALMENTE a Alfredo Adame por 3 delitos. Creo que merece cárcel”, escribe en Twitter.

Los problemas entre Alfredo Adame y Gustavo Adolfo Infante vienen de meses atrás, recordemos que en enero pasado el periodista acudió el a denunciar a Adame por consierarlo "un fuerte peligro" para los ciudadanos, y esa vez lo señalaba por presunta posesión de armas.

En su programa De Primera Mano, Infante dijo este lunes 8 de febrero que quiso actuar legalmente en contra de Alfredo debido a que piensa que alguien le debe “poner un alto” tras haber presuntamente realizado diferentes delitos.

“El día de hoy ingresó a la Fiscalía General de la Ciudad de México con tres delitos. Mi mamá y yo fuimos los que firmamos esta denuncia. Una es por violencia de género, otra es violencia mediática y la tercera es extorsión”, expone Gustavo Adolfo.

Infante ha mencionado también que su señora madre, de 85 años de edad, sufrió violencia de género por parte de Adame y por eso lo denunció y espera se aplique todo el peso de la ley en su contra.

La razón por la que Infante acusa a Adame de violencia de género es porque en agosto de 2021 supuestamente se refirió a su mamá como una "bruja negra que atendía en una pocilga en Mar Mediterráneos”.

“Yo te denuncié Alfredo Adame y yo sí te quiero ver en la cárcel. Yo creo que no debe de estar en la calle como lo he venido diciendo hace mucho tiempo. Debería estar enterado o si no se va enterar, pero lo va a notificar la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, mencionó Infante.

Gustavo Adolfo Infante aseguró también que su abogado Alonso Beceiro le dijo que Alfredo Adame pisará la cárcel por su denuncia: "Gustavo, no me hagas perder el tiempo. Hay elemento para meterlo a la cárcel. Yo lo voy a meter a la cárcel”, le habría expresado a Infante su abogado.

Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame comenzaron desde mediados de 2020 una "guerra campal mediática" y mutuamente se han dicho de cosas.

Recientemente Infante dijo que Alfredo estaba presuntamente en libertad condicional por portar armas de fuego.