Tras los rumores de una muerte cerebral, Vicente Fernández Jr. revela el estado de salud de su papá

En su más reciente edición la revista TVNotas publicó que Don Vicente Fernández tenía muerte cerebral, lo que provocó la molestia de la Familia Fernández Abarca. Dicha revista ha difundido otros rumores del cantante de 81 años de edad, desde que fue hospitalizado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Anteriormente aseguraron su contagio de Covid-19.

En el programa "Ventaneando" de TV Azteca, se dio a conocer un audio de Vicente Fernández Jr., uno de los "potrillos" de Don Chente, a través del cual desmiente que padre tenga muerte cerebral; asimismo dio a conocer su actual estado de salud.

No es cierto que tiene muerte cerebral, obviamente tiene el respirador por lo que le pasó, pero su pulmón trabaja 70 por ciento y un 30 por ciento el respirador, no es en totalidad el respirador.

Un supuesto amigo cercano a la familia informó a la revista antes mencionada, que a Vicente Fernández le quedaban "dos semanas de vida a lo mucho", ya que en cualquier momento sus pulmones pueden colapsar, "o su cansado corazón puede dejar de latir".

"El pasado martes 5 de octubre, a la familia le dieron la peor noticia de todas, lamentablemente Don Vicente fue declarado con muerte cerebral".

Tras esta publicación, Vicente Fernández Jr. se puso en contacto con la directora de la revista, diciéndole que tendría que comprobar esa información, "porque es una difamación muy delicada". En el audio compartido en "Ventaneando", el cantante manifestó que esto era algo personal de TVNotas en contra de él.

"¿Qué quiere, que le saque una foto (a su papá) que tiene una manguera en el cuello que es el respirador y que no puede hablar?", expresó Vicente Fernández Jr., dejando muy en claro que su padre "no tiene ninguna caja de cristal, que nunca le dio Covid ¿De dónde salió esa amiga cercana que no existe?, porque no está entrando nadie que no sea mi madre, mis hermanos o yo".

En el parte médico de Don Vicente Fernández que fue compartido en sus redes sociales esta semana, se informó que por el tipo de enfermedad y secuelas presentadas hasta el momento, permanece en un estado estacionario, "con una progresión lenta, no muestra cambios trascendentes en su estado de salud".

El papá de Alejandro Fernández "El Potrillo", se encuentra estable, en estado despierto, consciente con interacción con su familia al momento de su visita. También se notificó que sigue muy dependiente de ventilación por medio traqueostomía, su esfuerzo respiratorio aún es débil, esto a consecuencia del Síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que afectó sus nervios periféricos.

Leer más: Salma Hayek comparte cómo hizo que Angelina Jolie se uniera al "pastelazo" de su reciente cumpleaños