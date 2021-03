Tras operación Cepillín pasa la primera noche en un mar de dolor

Ricardo González Gutiérrez de 75 años, mejor conocido como Cepillín, no la está pasando nada bien y es que después de la cirugía de columna que le hicieron tras la caída que tuvo hace unos días, el artista pasó la primera noche entre dolores tan intensos que no lo dejaron dormir.

De acuerdo con su hijo Ricardo González, reveló para el programa Hoy que solo pensaba que a su padre le pondrían un pequeño separador entre las vértebras de su columna, pero su sorpresa fue otro pues varias varillas y tornillos le pusieron a Cepillín en su columna.

"Esta noche ha sido hasta ahorita la peor, porque como familia nos estamos turnando cada día y me tocó esta noche y él no durmió, ni yo tampoco, no importa que no duerma, sino mortificado yo, porque no se hallaba él boca arriba, de un lado, del otro lo paraba me duele el alma como hijo ver a tu papá sufrir, dijo Cepillín.

Y es que como se dijo anteriormente un enorme chaleco fue el que le pusieron a su padre debajo de la piel para reestructurar la columna del animador infantil, quien se vio sumamente afectado tras la caída.

Pero eso no es todo, ya que Ricardo González Jr arremetió en contra de la periodista Claudia Icaza, quien tachó a los hijos de Cepillín de no trabajar en nada y vivir de sus costillas, así lo dio a conocer en un tuit.

Como los hijos de Cepillin trabajan con él y viven de sus shows y no han tenido shows, cuando aporten a sus cuentas bancarias acuérdense que son varias bocas... escribió la periodista en Twitter, donde recibió quejas, pero otros la apoyaron dejando en claro que tiene mucha razón.

Tras la declaración Ricardo González tachó a la periodista de vivir a costas de Luis Miguel, después de sacar a la luz un libro no autorizado por el artista, por lo que pidió a Claudia Icaza que mejor se callara.

