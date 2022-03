Tras perder una pierna, el actor Juan Pablo Medina posa con su prótesis por primera vez

México.- Fue en julio de 2021 cuando el actor mexicano Juan Pablo Medina sufrió de una trombosis que lo hizo perder una de sus piernas; hoy, a ocho meses de aquel difícil momento en su vida reaparece luciendo más positivo que nunca, posando para la portada de una revista con su prótesis.

A través de sus redes sociales, el actor de "La casa de las flores" compartió una publicación destapando la portada del mes de abril de la revista GQ México que protagoniza, contando los detalles de su crisis de salud.

En la fotografía, también publicada por GQ México, se le aprecia a Juan Pablo Medina posando recostado sobre el césped encima de unos cojines luciendo sonriente con un atuendo de tonos claros, zapatos cafés y destapando su prótesis de pierna.

"Quiero disfrutar de lo que sí gané, que fue vivir, que importa más de lo que perdí", se lee en la portada de la revista, que destaca que el actor cuenta en exclusiva y por última vez cómo se ha reinventado tras el infarto silencioso que sufrió y que lo llevó a portar una prótesis.

En una entrevista muy personal, Juan Pablo Medina cuenta el proceso de amputación de su pierna y contó que siempre tuvo más miedo que morir que de perder su extremidad; contó que todo sucedió debido a una intoxicación que derivó de un infarto silencioso que sufrió.

Asimismo, reveló que su primera reacción fue enojo y atravesó por un momento muy oscuro de su vida, pero fue gracias al amor de su familia y sus fanáticos que logró salir adelante y cambiar la perspectiva de su vida.

"Yo aposté por vivir. Reuní a mi familia y les transmití que aceptaba", contó durante la conversación con GQ. "Todos me apoyaron. No había otra opción. No había vuelta atrás", también agregó el actor.

A través de sus redes sociales, el actor mexicano también compartió un mensaje para su público: "Feliz de compartirles este episodio en mi vida. Estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo y buenas vibras, aquí les cuento un poco lo que ha sido este proceso, de aquí en adelante vamos con todo claro que sí".

