Tras pleito con Julián Gil, Marjorie tiene problemas de salud

Fueron tanto los pleitos entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, que al parecer ya están haciendo estragos en la salud de la venezolana, y es que las declaraciones de Gil contra su ex pareja la han causado daños.



Tv Notas se encargó de hablar con alguien cercano a la actriz y descubrió que tras la demanda que el actor interpuso en contra de ella, por violencia intrafamiliar, los estudios psicológicos no salieron bien.

Por lo tanto, se indicó que Marjorie de 37 años necesita tomar terapia por los daños causados.

"Se ha sentido humillada y denigrada por parte de Julián, ahora que éste duda de su paternidad (...) Él tiene que pagar por las sesiones y esto le costará... ¡más de 22 mil pesos!".

Recordemos que en pocos días Julián y Matías serán sometidos a la prueba de ADN la cual ha causado controversia en el mundo del espectáculo.

Otro escándalo en la vida de Marjorie

Ahora sale a la luz otro escándalo en torno al pleito Gil/Sousa, ya que el presentador Alan Tacher desmintió a la actriz de 37 años ya que lo llamó mentiroso; resulta que durante un viaje el hermano del también actor Mark Tacher se encontró en la sala de espera a Marjorie y comenzaron a charlar de una manera tranquila.

Sousa le confesó al conductor que tenía desconfianza del proceso legal al que sería sometido el pequeño Matías (prueba de ADN), después Tacher se dio cuenta que los abogados de Marjorie desmintieron las declaraciones hechas por el conductor de Univisión y el mismo dio la cara desenmascarando a la venezolana.

"Marjorie con todo el cariño que te tengo tú sabes perfectamente lo que me dijiste no voy a venir aquí a mentir en este programa y más por la calidad que tengo, me da mucha pena y mucha vergüenza de verdad desmentirte, pero el hecho de que tus abogados digan que esto no ocurrió me lleva ahora si desconfiar todo lo que ocurre en este proceso".



Hace unos meses el mismo Julián Gil llamó mentirosa a la abogada de Marjorie.

Gil utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con las declaraciones de la defensora de la madre del pequeño Matías. En instagram compartió un video donde Alma brinda declaraciones a los medios de comunicación.

Alma se mostró de lo más segura y sincera en las palabras que brindaba, sin embargo, Julián Gil señala que todo lo dicho por la defensora son mentiras.

La abogada asegura que Gil se ha desatendido del pequeño y no ha otorgado dinero para su manutención pero el actor mostró los documentos que acreditan ha dado $585,634.00 para el pequeño.

"¿Abogada? ¿En serio? Mentirosa y te seguiré desmintiendo... Lo siento, pero no permitiré que sigas atentado contra mi familia, mis tres hijos y mucho menos conmigo. 'Si las leyes pudieran hablar, se quejarían en primer lugar de los abogados incompetentes'. Qué lástima recurrir a mis redes para decir la verdad, pero toca", compartió en su red oficial de Instagram.

Gracias bro por la foto @esquedachris Una publicación compartida por Julian Gil (@juliangil) el Dic 22, 2017 at 3:01 PST

Los seguidores del guapo actor argentino lo apoyan en la batalla campal que mantiene con Marjorie de Sousa. Todo comenzó con su separación, los pleitos por la manutención y custodia del pequeño Matías y posteriormente, con los rumores que dudan sobre la paternidad de Gil.

Con información Tv Notas