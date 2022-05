Tras polémico regreso de Silvia Pinal a los escenarios, cancelan "Caperucita: ¡que onda con tu abuelita!"

A principios de este mes se estrenó la obra de teatro "Caperucita: ¡qué onda con tu abuelita!", la cual marcaba el regreso a los escenarios de la gran actriz mexicana Silvia Pinal, a sus 90 años de edad. Sin embargo, hubo mucha controversia al respecto. Algunas personas opinaron que Doña Chivis ya no estaba en condiciones de trabajar y otros más, criticaron a sus familiares por supuestamente estarla "explotando".

A tan solo 10 días de haberse estrenado, el productor de la obra, Iván Cochegrus, informó que "Caperucita: ¡qué onda con tu abuelita!", con Silvia Pinal, ha sido cancelada. ¿Cuál fue el motivo?

De acuerdo con lo manifestado en un comunicado de Gerencia de Prensa, está decisión no tiene que ver con las condiciones físicas de Silvia Pinal, una de las grandes estrellas de la época de oro del cine mexicano, sino por una severa campaña de rumores, desprestigios y hasta una extorsión. Asimismo, se dio a conocer que Iván Cochegrus realizará una reestructuración del guion de este musical, para que la historia se centre en el personaje de la Matriarca de la Dinastía Pinal.

"Se encargará de hacer una nueva adaptación, pero teniendo como eje principal a la abuelita de 'Caperucita', ese rol fue concebido en un inicio para devolver a los escenarios a la máxima diva del espectáculo, Silvia Pinal".

Una vez que el productor de la obra tenga listo el nuevo libreto, ya como "Caperucita, el musical", lo mostrará a Silvia Pinal y a sus hijos, para saber si la actriz permanecerá o no dentro de esta producción.

También se dio a conocer la salida de este proyecto del actor Carlos Ignacio, quien hizo la adaptación del libreto e interpretaba al "Lobo feroz" en la historia. "Cabe destacar que, aunque tuvieron algunas diferencias creativas, Carlos Ignacio e Iván Cochegrus se tienen un mutuo respeto, dejando abierta la posibilidad de reencontrarse más adelante en otro proyecto, pues el productor le tiene un profundo respeto y agradecimiento".

Por otra parte, luego de unos problemas de salud, Silvia Pinal regresó a la obra "Caperucita: ¡qué onda con tu abuelita!", el pasado fin de semana. "Gracias a todos por estar conmigo aquí, hoy es un día especial para mi vida, soy una actriz y me siento tan feliz, es un placer saludar a mis amigos", expresó la querida y respetada histrionisa al público.

A su salida del teatro, Doña Chivis dijo ante los medios de comunicación, "una vez más me siguieron, estuvieron conmigo, me amaron, me aplaudieron".