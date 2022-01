Tras recuperarse de Covid-19, Eduardo Verástegui explota en redes sociales y lanza polémico mensaje

México.- Hace algunos días el actor antivacunas Eduardo Verástegui reveló haber dado positivo a Covid-19, enfermedad de la cual ya se ha recuperado satisfactoriamente, pero la cual lo ha hecho explotar tras los comentarios que le hicieron en las redes sociales.

El actor fue duramente atacado por usuarios de Internet luego de dar a conocer que era positivo al virus, lo que lo hizo explotar y sacar todo a través de tweets, los cuales se volvieron virales y siguieron dando mucho sobre qué hablar.

"No me inyecté, me dio Covid-19 y ya lo superé. Ahora estoy más fuerte que nunca. No sean envidiosos, querían que me fuera mal, lo siento, me fue muy bien y estoy al 100", escribió en Twitter el actor, insistiendo en otros mensajes que no se ha vacunado contra la Covid-19 y no piensa hacerlo.

Luego de externar su opinión y discutir con sus seguidores, Eduardo Verástegui aprovechó la atención que tenía para hablar sobre el cambio climático, asegurando que todo era una gran mentira y que no se debería cuidar del planeta, lo desató una fuerte polémica.

De nueva cuenta, el actor está en el ojo del huracán por externar su opinión y muchos de sus seguidores están denunciando sus publicaciones en la plataforma para que cierren su cuenta de una vez por todas, recordemos que por algún tiempo estuvo suspendida y él tachó a Twitter de no permitir la libertad de expresión.

Eduardo Verástegui, un actor antivacunas

Recordemos que en el mes de octubre el actor reveló que era una persona antivacunas y que no confiaba en quienes estaban detrás de estas, enviando un preocupante mensaje a sus seguidores, donde involucró hasta seres del inframundo.

