Tras regreso de 'Guerreros 2021', Christian Estrada sufre percance por secuelas de Covid-19

Luego de ser suspendido debido a una ola de contagios de Covid-19, el programa ‘Guerreros 2021’ regresó junto a sus participantes aparentemente recuperados, aunque uno de ellos sufrió un percance durante las transmisiones.

Fue Christian Estrada quien mientras grababa el programa sufrió una falta de oxígeno y mareos, por lo que tuvo que ser atendido rápidamente con la posibilidad de ser también trasladado a un hospital.

Leer más: Marisol González entre lágrimas deja Hoy pero fans creen que oculta algo

Fanáticos del reality show mostraron preocupación ante el suceso, aunque poco después se confirmó que se trató solamente de un susto.

Y es que pese a dar negativo a las pruebas de Covid-19 tras guardar reposo y aislamiento luego de un contagio, durante los meses posteriores es común presentar secuelas de la enfermedad como fatiga y dificultades para respirar.

Fue esto lo que le sucedió a Christian Estrada, quien sufrió un percance durante la última emisión. Luego de realizar dos circuitos, notificó que tenía dificultad para respirar y que se sentía mareado, por lo que no pudo continuar.

Inmediatamente, los paramédicos lo atendieron, lo recostaron y le suministraron oxígeno por un tanque. En un video publicado en la cuenta de Instagram de ‘Guerreros’, se observa el momento en que Christian Estrada trataba de recuperarse tras el percance.

“Casi no puedo respirar”, dijo con dificultad el participante, mientras el equipo médico lo rodeaba. Uno de los paramédicos había informado en ese momento que el joven debía ser trasladado a un hospital por insuficiencia respiratoria.

Pese al susto, al final no fue necesario trasladarlo, y una transmisión en Instagram, el mismo Christian Estrada confirmó que se encontraba mejor y más tranquilo.

“Perdí el aire y me sentí muy c*brón, me mareé. Está muy cabrón esto del Covid”, dijo. “Yo la verdad quise venir con todo, estaba muy enojado porque los leones iban perdiendo el primer circuito de velocidad, se me fue el aire, me hizo falta oxígeno. Pero gracias a Dios estamos bien”.